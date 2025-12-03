 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве показали обновленный поезд «Буревестник»

В Москве представили обновленный поезд «Буревестник», с 3 декабря между столицей и Нижним Новгородом будут курсировать три пары таких составов. Для пассажиров установили различные разъемы под гаджеты и подсветку «звездное небо»

На Ярославском вокзале Москвы представили обновленный поезд «Буревестник» сообщением Москва — Нижний Новгород.

Ежедневно будут ходить три пары «Буревестников», следующих из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером, рассказали в пресс-службе РЖД. Так, из столицы поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, а из Нижнего Новгорода — в 7:20, 15:29 и 18:57.

В Москве утром «Буревестник» будет отбывать с Ярославского вокзала, а днем и вечером — с Восточного. Составы из Нижнего Новгорода утром и днем будут прибывать на Восточный вокзал, а вечером — на Ярославский.

«В зависимости от времени отправления поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути в одну сторону — около четырех часов», — говорится в пресс-релизе.

В «Буревестниках» двухэтажные вагоны с местами для сидения, купейный (штабной) вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах «улучшенной компоновки» есть отдельное купе со спальным местом и монитором.

Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийными системами. Пассажиры смогут воспользоваться индивидуальными розетками, разъемами USB и Type-С для зарядки гаджетов.

В РЖД рассказали о «звездном небе» в новых вагонах поезда «Буревестник»
Общество

В вагонах с обновленным дизайном двухэтажного поезда «Буревестник» установили подсветку «звездное небо» не только в вагонах первого, но и второго класса.

Обкатка нового «Буревестника» прошла на Горьковской железной дороге 27 ноября. Специалисты проверили не только ходовую часть поезда, но и работоспособность всех инженерных систем состава.

История фирменного пассажирского поезда «Буревестник» началась в 1960-х годах. Он ходил между Горьким (Нижним Новгородом) и Москвой вплоть до 2014 года в дневное время и состоял преимущественно из сидячих вагонов.

По информации пресс-службы Горьковской железной дороги, составами, курсирующими из Нижнего Новгорода в направлении столицы России, за десять месяцев воспользовались свыше 1,2 млн человек. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между городами курсируют 28 прямых и транзитных составов.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Буревестник поезда
