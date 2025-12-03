Убийцу активиста Виталия Иоффе приговорили к 10 годам строгого режима
Квир-блогер (в России признано экстремистским и запрещено «международное общественное движение ЛГБТ») Александр Синько приговорен к десяти годам и одному месяцу колонии за убийство 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе. Об этом сообщила пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 1 месяц в ИК строгого режима», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 17 сентября 2024 года Синько, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, более 130 раз ударил ножом Иоффе, у которого был в гостях. После Синько забрал телефон и деньги у убитого.
Осужденный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 158 УК (кража). Прокуратура запрашивала 12 лет лишения свободы.
О насильственной смерти Иоффе стало известно в сентябре прошлого года. Его тело было обнаружено в квартире на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга. В убийстве Иоффе признался 20-летний Синько. Сначала он скрылся в Ленинградской области, но вскоре сам приехал в полицию в Выборге.
Синько просил, чтобы его дело слушали присяжные, но впоследствии изменил решение. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В суде блогер признался, что версия о домогательствах была оговором.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили