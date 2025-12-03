 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Убийцу активиста Виталия Иоффе приговорили к 10 годам строгого режима

Убийцу активиста Иоффе Синько приговорили к 10 годам в ИК строгого режима
Александр Синько
Александр Синько (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Квир-блогер (в России признано экстремистским и запрещено «международное общественное движение ЛГБТ») Александр Синько приговорен к десяти годам и одному месяцу колонии за убийство 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе. Об этом сообщила пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 1 месяц в ИК строгого режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 17 сентября 2024 года Синько, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, более 130 раз ударил ножом Иоффе, у которого был в гостях. После Синько забрал телефон и деньги у убитого.

Осужденный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 158 УК (кража). Прокуратура запрашивала 12 лет лишения свободы.

О насильственной смерти Иоффе стало известно в сентябре прошлого года. Его тело было обнаружено в квартире на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга. В убийстве Иоффе признался 20-летний Синько. Сначала он скрылся в Ленинградской области, но вскоре сам приехал в полицию в Выборге. 

Синько просил, чтобы его дело слушали присяжные, но впоследствии изменил решение. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В суде блогер признался, что версия о домогательствах была оговором.

Анастасия Лежепекова
Активизм Санкт-Петербург убийство приговор

