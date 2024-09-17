В Петербурге завели дело против квир-блогера, признавшегося в убийстве

Фото: СК РФ

Против 20-летнего жителя Петербурга возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство)», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «78» и «Фонтанка» сообщили об убийстве в Петербурге 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе, который неоднократно привлекался к ответственности после акций и пикетов, в том числе в поддержку фигурантов дел о фейках об армии. Его тело было обнаружено в квартире на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга.

В убийстве Иоффе признался 20-летний квир-блогер Александр Синько.

По версии следствия, 16 сентября Синько и Иоффе поссорились и во время конфликта молодой человек нанес политактивисту множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте. Подозреваемый сначала скрылся в Ленинградской области, но уже 17 сентября обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Иоффе, по словам Синько, пытался его изнасиловать, тогда он нанес ему более 20 ударов ножом.

Тело Иоффе было обнаружено в квартире на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга. Он неоднократно привлекался к ответственности после акций и пикетов, в том числе в поддержку фигурантов дел о фейках об армии.

Синько, который называет себя женщиной, также выходил в одиночные пикеты, в частности против закона о запрете трансгендерного перехода и против признания ЛГБТ «экстремистским движением».

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.

По данным «Фонтанки», убитый и подозреваемый состояли в отношениях и жили вместе.