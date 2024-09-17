 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге завели дело против квир-блогера, признавшегося в убийстве

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Против 20-летнего жителя Петербурга возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство)», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «78» и «Фонтанка» сообщили об убийстве в Петербурге 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе, который неоднократно привлекался к ответственности после акций и пикетов, в том числе в поддержку фигурантов дел о фейках об армии. Его тело было обнаружено в квартире на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга.

В убийстве Иоффе признался 20-летний квир-блогер Александр Синько.

По версии следствия, 16 сентября Синько и Иоффе поссорились и во время конфликта молодой человек нанес политактивисту множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте. Подозреваемый сначала скрылся в Ленинградской области, но уже 17 сентября обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

В Петербурге квир-блогер признался в убийстве политического активиста
Общество
Виталий Иоффе

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Иоффе, по словам Синько, пытался его изнасиловать, тогда он нанес ему более 20 ударов ножом.

Тело Иоффе было обнаружено в квартире на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга. Он неоднократно привлекался к ответственности после акций и пикетов, в том числе в поддержку фигурантов дел о фейках об армии.

Синько, который называет себя женщиной, также выходил в одиночные пикеты, в частности против закона о запрете трансгендерного перехода и против признания ЛГБТ «экстремистским движением».

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.

По данным «Фонтанки», убитый и подозреваемый состояли в отношениях и жили вместе.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
уголовное дело убийство блогеры ЛГБТ
Материалы по теме
В Петербурге квир-блогер признался в убийстве политического активиста
Общество
Экс-капитана «Сельты» признали виновным в сексуальном насилии
Спорт
Жительницу Тосканы арестовали за убийство ограбившего ее мигранта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17:39
Посол Антонов заявил об отсутствии «просвета» в диалоге с США по оружиюПолитика, 23:33
Украинского боксера Усика задержали польские силовикиСпорт, 23:15
Число пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане выросло до 4000Политика, 23:01
В ЛНР объявили режим ЧС регионального уровня из-за пожаровОбщество, 22:59
Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах ВСУ вглубь РоссииПолитика, 22:55
В Петербурге завели дело против квир-блогера, признавшегося в убийствеОбщество, 22:39
Безуглая подала в отставку с поста замглавы оборонного комитета РадыПолитика, 22:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стало известно последнее сообщение с батискафа «Титан»Общество, 22:12
Сноуден допустил подрыв пейджеров «Хезболлы» с помощью взрывчаткиПолитика, 22:06
Соболев сделал голевой пас и помог «Зениту» победить «Рубин» в КубкеСпорт, 21:56
ЦСКА обыграл «Динамо» в хоккейном дерби МосквыСпорт, 21:56
К чему приведут массовые взрывы пейджеров «Хезболлы» в Ливане и СирииПолитика, 21:53
Госдеп отверг причастность к массовым взрывам пейджеров в ЛиванеПолитика, 21:52
«Росатом» ответил на данные Норвегии о радиоактивном цезии у границыПолитика, 21:51