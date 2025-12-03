Глава СПЧ назвал идею «Русской общины» «принижением исторического народа»

Глава президентского совета по правам человека Фадеев заявил, что не поддерживает идею движения «Русская община». По его словам, «великий народ не требует общинности»

Валерий Фадеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Русский народ не требует самоорганизации в форме общин, убежден председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он заявил в интервью РБК, что не поддерживает появившиеся в России движения, в том числе «Русскую общину» и «Северный человек».

«Идеологически я это не поддерживаю. А что такое «русское община»? Это что, землячество что ли? Огромный, великий русский народ не требует общинности. Это исторический народ, как и многие другие народы, проживающие на территории России», — говорит Фадеев. Создание общин русского народа в ответ на мигрантские общины — это «принижение значения и смысла существования нашего исторического народа», убежден Фадеев.

Приезжающие в Россию мигранты, по мнению Фадеева, могут организовывать землячества, «желательно культурные, не более». «А мы, русские-то почему должны какие-то общины организовывать? Это наша страна. И тут у меня вопрос к идеологии этого движения. При всем уважении к тем же мигрантским общинам, все-таки их общинность несопоставима с масштабом страны, нашего многонационального народа», — сказал глава СПЧ.

Фадеев также заявил о недопустимости самодеятельности представителей движений и взятии ими на себя функций силовых органов: «Насколько я понимаю, они занимаются патрулированием, что-то вроде добровольной народной дружины. Наверное, в этом нет ничего дурного, если они взаимодействуют с полицией. <...> Здесь недопустима самодеятельность. Никто не может брать на себя силовые функции».

«Русская община» была основана в 2022 году. В том же году появилось движение «Северный человек» рэпера Миши Маваши.

По словам сооснователя «Общины» Андрея Ткачука, русские люди «потеряли русскую культуру, отошли от православия и должны вернуть их, чтобы выполнять свою историческую миссию — «хранить свет истинной веры, нести просвещение всем народам, защищать малые народы от уничтожения», а также удерживать мир от воцарения зла». У «Общины», как говорил Ткачук РБК, сеть региональных отделений: во всех российских регионах, включая новые, кроме кавказских республик.

Члены движения вместе с правоохранительными органами принимают участие в рейдах по выявлению нелегальных мигрантов. «Русская община» также многократно пыталась срывать выступления артистов и музыкантов, в частности выступавших с антивоенными заявлениями.

В мае 2025 года огласку получил случай в Ленобласти, когда члены «Русской общины» пришли в квартиру во Всеволожске по жалобе сестры хозяина. МВД сообщало, что поздно вечером 3 мая в полицию поступило сообщение, что неизвестные снаружи ломают входную дверь квартиры. Спустя несколько минут в полицию поступило сообщение о пожаре. Как писала «Фонтанка», представители «Русской общины» взломали дверь, распылили газ и применили электрошокер против хозяина квартиры. Его гости — мужчина из Армении и девушка из Сочи — забаррикадировались в одной из комнат. После этого мужчина поджег мебель, начался пожар. Девушка выпрыгнула из окна, получив травмы, мужчина погиб. Было заведено уголовное дело по ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

«Добро пожаловать в таймлайн, где национализм в балаклаве явится к вам домой раньше, чем скорая помощь. Такую «русскую идею» хотела власть? Вокруг такого «нового патриотизма» должен объединиться народ?» — писала журналистка Ксения Собчак, требуя честного расследования убийства. В ответ в каналах «Общины» и ее сторонников появились посты с критикой Собчак, вскоре «общинники» пригласили Собчак взять у них интервью. По словам Собчак, с ней связался один из лидеров движения, но через какое-то время он отказался от интервью «по совету старших товарищей».