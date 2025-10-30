«Принцип поля картошки». Как возникла «Русская община» и кто за ней стоит

Несколько лет назад никому неизвестная «Русская община» выросла в федеральную сеть с идеологами, дружинниками и отделениями в регионах России. Как и для чего она устроена, как работают связи с РПЦ и силовиками — в статье РБК

— Как узнал про нас? — Из соцсетей. — Как к спорту? — Занимался рукопашным боем, но из-за учебы нет времени заниматься. Хотел как раз познакомиться с людьми у вас, потренироваться. — Сначала вступай, потом познакомишься. Православный? — Да, я исповедую православие. — Это хорошо, если что мы нормально и к язычникам. Но в своих рядах хотим видеть православных.

Так кураторы встречают желающих стать членами «Русской общины». Корреспондент РБК побывал в одном из московских офисов — это две небольшие комнаты. В одной два кресла и стол, вторая — кабинет юриста. При встрече куратор попросил рассказать о себе, а после перечислил принципы работы организации.

Распределение в «общине» происходит в зависимости от уровня физической подготовки, возраста и рода деятельности. Если «крепкий и подтянутый», могут пригласить в дружину — силовое крыло, участники которого ходят в рейды в места скопления мигрантов, охраняют храмы и занимаются единоборствами. Дружинники ходят на курсы по самообороне, где им «расскажут про ножи» и научат биться «стенка на стенку».

Если кандидат не проходит по спортивным показателям, то ему предложат другие занятия, но надо будет «посвящать общине все свободное время».

У корреспондента РБК поинтересовались религиозными убеждениями и спросили паспорт. «Русская община» нормально и терпимо относится к «разноверцам, язычникам, но хочет видеть в своих рядах православных людей», — объяснил куратор.

Кто создавал «Русскую общину», как она финансируется, зачем там учат дракам стенка на стенку, и кто за этим стоит — в материале РБК.

Как устроена «Русская община»

«Русская община» — это объединение русских людей для помощи друг другу, возрождения традиций соборности и общинности, говорится в ее телеграм-канале. Сооснователь «Общины» Андрей Ткачук формулирует короче: «Сделать русского человека снова русским». Он говорит, что русские люди потеряли русскую культуру, отошли от православия и должны вернуть их, чтобы выполнять свою историческую миссию — «хранить свет истинной веры, нести просвещение всем народам, защищать малые народы от уничтожения», а также удерживать мир от воцарения зла.

У «общины», по словам Ткачука, широкая сеть региональных отделений: во всех российских регионах, включая новые, кроме кавказских республик. Единой региональной организации в Москве нет — в столице общины действуют в 11 из 12 административных округов. В Подмосковье — в крупных городах.

Назвать общее число членов в разговоре с РБК Ткачук затруднился, объяснив, что организация неформальная и учет вести невозможно. «Если говорить про подписчиков наших ресурсов, то это более 2 млн человек. А если взять еще наши чаты, где есть люди, которые ни на что не подписаны и просто напрямую попали в общину, то это еще где-то полмиллиона. И если смотреть, куда эта информация от них расходится, на их семьи, то влияние у нас где-то на 10 млн человек», — сделал он вывод.

В сетях «Общины» РБК обнаружил в соцсети «ВКонтакте» 426 групп, связанных с деятельностью «Русской общины». Большинство — местные сообщества (поселков, районов и городов). В основной группе «Русской общины» 937 тыс. подписчиков. Суммарно во всех группах, включая основную, 2,01 млн подписчиков. В региональном разрезе больше всего подписчиков в сообществах Свердловской области — 232,2 тыс. человек (это 5,5% от населения региона). На втором месте Московская область — 129 тыс. подписчиков суммарно во всех группах (1,4% от населения). В Челябинской области на группы «Общины» подписаны 74,9 тыс. человек (2,2% населения). В ХМАО — 47,4 тыс. (2,6%). Меньше всего подписчиков в группах Хакасии (41 человек), НАО (48 человек), Бурятии (52 человека).

Во главе объединения совет из шести человек, которые определяют общее направление работы, консультируют региональные отделения, помогают связями и медийным ресурсом в том числе выстраивать отношения с местными властями и силовиками, «разруливают» сложные ситуации, рассказал РБК Ткачук. Кроме того, совет помогает реализовывать магистральные проекты: помощь участникам военной операции, организация праздников русской культуры «Русский двор», борьба с абортами.

Региональные общины в целом самостоятельны, но должны действовать в соответствии с 13 принципами организации, среди которых: «совесть — главный контролер», «все люди — братья», «никого не осуждай», «прекрати любую ссору», «уважай все народы и их традиции», «один за всех и все за одного». «Если община их не нарушает, то она работает спокойно», — говорит Ткачук.

У каждой региональной общины есть свой совет, который выбирает координатора в регионе. Координатор может наложить вето на решения совета, если «видит, что они ошибочны». Если в руководстве региональной общины возникает конфликт, его можно вынести на уровень центрального совета. «У нас есть куратор территории, он выезжает туда или по видеоконференцсвязи решает проблему. При этом мы можем распустить региональный совет или снять координатора региона», — говорит сооснователь.

Как юрлицо «Общину» не регистрировали. «Это сделано умышленно, чтобы не отделять себя от других «русских» организаций. Когда ты создаешь еще одну, люди говорят, у нас своя есть, зачем мы пойдем к вам? , — объяснил Ткачук. — Поэтому мы создали неформальное объединение русских людей, в котором могут участвовать люди, которые относятся к разным организациям. Ты можешь быть, условно, в «Сорок сороков», но при этом быть в «Общине».

«Общинники» часто проводят совместные мероприятия с другими организациями схожей направленности, например, с «Северным человеком». Это может быть участие в одном и том же большом мероприятии, например, крестном ходе, проведение совместных русских праздников, тренировок, совместные выезды на вызовы.

Что такое «Северный человек» Организация была создана в 2022 году и функционирует в 45 городах. Ее основатель — рэпер Миша Маваши. Среди ее декларируемых целей «популяризация и сохранение традиционных ценностей» и «консолидация граждан на основе славянского этноса». Девиз «Северного человека» — «Разум и сила». Михаил Маваши (Фото: mikhailmavashi / Telegram) В своих публичных заявлениях «Русская община» называет «Северного человека» «братской» организацией. На сайте «Северного человека» размещена реклама магазина «Любомир» одного из основателей «Общины» Евгения Чеснокова, а также фотографии людей с флагами обеих организаций.

Андрей Ткачук — директор благотворительного фонда «Община» и АНО «Русский медиа-центр». Фонд был зарегистрирован в августе 2022 года. Это юрлицо Ткачук назвал одним из инструментов деятельности «Общины», через который организуют праздники, фестивали и форумы, арендуют спортзалы для тренировок. Медиа-центр был зарегистрирован в апреле 2022 года. Организация отвечает за медийное сопровождение. По данным СПАРК, в 2024 году выручка от продаж «Русского медиа-центра» составила 3,04 млн руб., чистая прибыль — минус 109 тыс. руб.

Как «Русская община» попадала в федеральную повестку «Русская община» была основана в 2022 году. За первые три квартала того года она упоминалась в СМИ чуть более 2 тыс. раз, в русскоязычном сегменте соцсетей — чуть более 53 тыс. раз, показали данные системы «Медиалогия». За сопоставимый период 2023 года количество упоминаний организации выросло более чем в два раза как в медиа, так и в соцсетях — до почти 5 тыс. и 129 тыс. соответственно. За первые три квартала 2025 года число материалов и постов увеличилось кратно: до почти 30 тыс. в СМИ и 1,4 млн — в соцсетях. Большая часть пиков по упоминаниям поначалу была связана с активностью организации. Так, в апреле и мае 2023 года «Русская община» упоминалась в контексте проблем с мигрантами в подмосковных Котельниках, следует из данных «Медиалогии». В сентябре того же года новая волна публикаций была связана с новостями о том, что «Русская община» Балашихи оказала помощь в организации концерта для участников военной операции в госпитале им. Бурденко. Однако позже в СМИ стали появляться сообщения, связанные с действиями правоохранителей в отношении членов «Общины». Например, в мае 2024 года «Медиалогия» зафиксировала пик упоминаний организации на фоне новостей о том, что Ростовской области суд арестовал на трое суток членов объединения, которые пришли к школе № 4 города Батайска в поисках «нелюдей» и блокировали учебное заведение. В августе того же года СМИ много писали о том, что Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило дело о незаконном задержании членов «Русской общины». Первый пик упоминаний «Русской общины» в 2025 году был связан с тем, что у членов организации в мае прошли обыски после смерти мужчины в пожаре во Всеволожске. В том же месяце СМИ писали о том, что в Свердловской области полиция совместно с «Русской общиной» сорвала ЛГБТ-вечеринку (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). В августе 2025 года всплеск упоминаний был связан с сообщениями о задержании в Калужской области лидера «Русской общины» Обнинска Руслана Денисова по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. В соцсетях «Медиалогия» зафиксировала пик упоминаемости в июне 2025 года на фоне слухов о запрете организации. В 2024-ом самой обсуждаемой у пользователей соцсетей новостью стало обжалование членами организации ареста в городском суде Петербурга.

Кто придумал «Русскую общину»

Андрей Ткачук родился в Омске. Он рассказывал, что собирался стать инженером, но когда закончил вуз, в конструкторском бюро ему предложили маленькую зарплату. Поэтому он стал журналистом на местном телевидении, а впоследствии — политтехнологом. Вершиной его политической карьеры в Омске стало кресло вице-спикера гордумы, в которой он представлял «Единую Россию».

Ткачук утверждает, что в Омске он фактически создал прообраз «Русской общины»: его медиахолдинг предоставлял рекламу адвокатам, которые помогали решать какие-то дела жителей бесплатно. На фоне этого проекта Ткачук, по его словам, и прошел в городской парламент и, как утверждает, контролировал там большинство мест. Вскоре он перебрался в Московскую область, где в начале отработал политтехнологом на выборах, а потом он на год (с октября 2019 по ноябрь 2020 года) занял должность вице-мэра Долгопрудного. После этого, по словам Ткачука, он «меньше года» работал в «Царьграде» Константина Малофеева, но в 2021 году был уволен, когда находился в отпуске.

Как рассказывает один из политтехнологов, Ткачук предложил Малофееву делать «русский проект» вместе, но сотрудничество не сложилось.

Константин Малофеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Другой собеседник РБК, знакомый с руководством организации, рассказал, что в начале Малофеев участвовал в создании «Русской общины» и на первых порах финансировал организацию. У ее создателей, по его словам, были свои цели — участие в политике, выдвижение кандидатами в депутаты. «Малофеев пытался это организовать, но не получилось, и они с ним разошлись, ушли в свободное плавание, решили делать «Русскую общину» сами», — говорит собеседник РБК. По его словам, Малофеев предлагал внутриполитическому блоку Кремля институционализировать «Русскую общину», системно с ней работать, но там отказались.

Еще один собеседник РБК говорит, что Малофеев мало верил в проект и хотел, чтобы он ограничивался Московской областью.

Ткачук подтверждает, что предлагал Малофееву вложить порядка 30 млн руб. и организовать сеть «русских клубов», где на постоянной основе работали бы юристы, которые могли помочь людям с их проблемами. По его проекту, клубы должны были стать «точками притяжения» и постепенно выйти на самоокупаемость. Однако Малофеев, по его словам, не захотел вкладывать в это деньги. «Не знаю, может быть, я как-то неправильно рассказал ему эту идею. Не был достаточно убедительным», — говорит Ткачук.

После ухода из «Царьграда» Ткачука пригласили в качестве политтехнолога в движение «За жизнь», которое борется против абортов, вскоре, по его словам, он занялся созданием «Русской общины».

По словам политтехнолога, знакомого с ходом обсуждений в администрации президента, «Русская община» изначально была связана с Русской православной церковью (РПЦ). «Проект передавали Константину Малофееву. Но по определенным причинам его в какой-то момент забрали. Так появилась «Русская община» под руководством Ткачука», — говорит он.

Еще один сооснователь «Русской общины» — ведущий и военкор «Спаса» и Радио России Андрей Афанасьев — рассказал РБК, что они с Ткачуком работали вместе в одной организации. А когда ушли оттуда, осталось понимание, что русскому народу «нужна такая структура и такая платформа»: «Мы продолжили общение и размышления на эту тему, и из этих разговоров и встреч родилась «Русская община».

Константин Малофеев отказался от комментариев.

Публичных основателей «Русской общины» трое: Андрею Ткачуку 54 года. В 1995 году окончил Омский государственный технический университет. Начинал как редактор и ведущий передач на омских телеканалах, затем работал в коммерческих структурах. С 2005 по 2009 год работал в мэрии Омска, сначала начальником пресс-центра, затем заместителем начальника управления информационной политики. После этого был начальником Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций правительства Омской области. С 2013 по 2017 год являлся директором омского медиахолдинга «Слово». В 2017 году избрался депутатом в городской совет Омска, стал вице-спикером. В октябре 2019 года стал заместителем мэра Долгопрудного в Московской области, ушел спустя год. Андрею Афанасьеву 36 лет. С 2009 по 2010 учился на факультете информации университета Комплутенсе в Мадриде. В 2011 окончил факультет международной журналистики МГИМО. Ведущий и военкор «Спаса» и Радио России. Внештатный преподаватель МГИМО (кафедра рекламы и связей с общественностью). И.о. завкафедрой Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (МГУТУ) (кафедра журналистики и медиакоммуникаций). Запустил свое производство русских косовороток. Евгению Чеснокову 49 лет. Он основал магазин одежды с православной и патриотической символикой «Любомир», координирует АНО «Спаси жизнь», борющееся против абортов. Евгений Чесноков (Фото: chesnokov_e_v / VK)

Сколько стоит «община»

«Русская община» утверждает, что существует на пожертвования. На сайте благотворительного фонда «Община» размещен отчет для Минюста о деятельности организации за 2022 год. Согласно документу, в тот год в фонд поступило 10 198 301 руб., израсходовано 2 168 582 руб. (из них на cодержание организации ушло 63 тыс. руб., остальное — на благотворительную деятельность). В качестве источников указаны поступления от граждан и российских НКО.

«Мы сразу договорились, что не будем брать денег ни у олигархов, ни у властей, не пойдем ни к кому на поклон. Чтобы потом никто не говорил и не думал, что мы «чьи-то». Чтобы было понятно, что сделано это исключительно народом на народные деньги», — утверждает Ткачук. На первых порах, по его словам, вносили свои деньги, брали взаймы, просили о помощи «случайных» жертвователей. «Нам нужно было продержаться первый год и уже через год мы уже все на пожертвования делали», — говорит он.

В 2023 году в благотворительный фонд поступили пожертвования на сумму более 12 млн руб. Но это не единственный канал сбора средств — часть денег собирают напрямую на карты, например, для помощи фронту или для привлечения отдельных специалистов. Сейчас «Общине» в месяц поступают примерно 2,5 млн руб. от людей, которые подписались на регулярные пожертвования, кроме того, бывают и разовые пожертвования, сообщил Ткачук. Общий объем средств, которые организация привлекла в прошлом году, он назвать затруднился.

Есть и отдельные спонсоры, которые дают деньги на развитие спорта. «Например, каждый месяц мы по миллиону получаем от спонсора, который финансирует бесплатные спортивные занятия для детей и взрослых. Из этих денег мы оплачиваем аренду и тренера. Сейчас у нас порядка 30 залов в аренде», — рассказал Ткачук. В среднем, на один спортзал в месяц выделяется около 100 тыс. руб. Из этих денег примерно половина уходит на аренду, половина — на оплату тренера. «Этого достаточно, чтобы три дня в неделю группы по 20 человек занимались бесплатно», — пояснил Ткачук.

Отдельная статья расходов — оплата работы адвокатов. «На адвокатов за год уходит несколько миллионов рублей, потому что они порой ведут очень сложные дела», — говорит сооснователь организации.

Помимо этого, деньги уходят на доработку приложения «Русской общины», на проведение слетов, лекций и фестивалей. Февральский съезд «Общины» и этнофестиваль обошлись в 30 млн руб. Обязательных членских взносов в «Общине» нет, говорит Афанасьев.

Как формировалась «община»

Основной телеграм-канал «Русской общины» был создан в конце декабря 2020 года. Первый пост был посвящен абортам — «фабрике детского мяса, добываемого из женщин». В посте говорилось, что церковь должна бороться с этим, «а не поощрять сатанинскую отрасль». Последующие публикации и репосты из других ресурсов были посвящены православию, пандемии COVID-19, в частности, критике вакцинации и вводимых ограничительных мер, царизму, диаспорам, случаям нападения мигрантов и выходцев из кавказских республик, критике различных «антирусских» проявлений. Среди ресурсов, которые репостил канал, — «Многонационал», «Сорок сороков» и «Общество Царьград». К началу марта 2022 года у канала было 500 подписчиков. Примерно тогда же начали появляться собственные публикации, подписанные «Русской общиной» и Ткачуком. Канал начал публиковать околовоенный контент, в том числе сводки с фронта, посты в поддержку военной операции и с критикой Украины.

В мае 2022 года, судя по постам в канале, начала вырисовываться структура «Русской общины» — обсуждались ее основные принципы, размещались призывы вступать в объединение. Она начала организовывать своих сторонников: призывала их, например, подать обращение в СК и Генпрокуратуру с жалобой на российских исполнителей из-за концерта в Грузии в поддержку Украины, объявляла сборы на нужды военной операции, приглашала к сотрудничеству волонтеров, кто помогал бы «отслеживать непотребства разной нечисти в каждом русском городе». В июне того же года «Община» начала привлекать журналистов, специалистов по работе с RuTube, YouTube и «Яндекс. Дзен». В июле 2022 года началось формирование «правозащитного центра» «Русской общины».

К осени 2022 года в канале начали появляться видео тактической подготовки «общинников»: тренировки по обращению с автоматическим стрелковым оружием на полигоне под руководством инструктора, а также изучение первой помощи. «Община» также публиковала информацию о проведенных мероприятиях, например, о том, как ее члены, совместно с «Сорок сороков» в одном из торговых центров «пресекли» выкладку одежды c «богохульными изображениями».

В 2023 году «Русская община» уже публиковала контент, который появляется в канале и сейчас: сообщения о совместных с полицией рейдах для поиска нелегалов, о тренировках «общинников» по боевому самбо и ММА.

Появление в 2022 году «Русской общины» связано в первую очередь с военной операцией, следствием которой стало резкое усиление в публичном пространстве той части общества, которая активно поддержало государство, отталкивать таких людей для власти было бы странным, при этом «община» действует в рамках усилившегося антимигрантского тренда, говорит политолог Алексей Макаркин.

Зачем силовикам «общинники»

Один из последних совместных рейдов прошел в Сургуте на стройках и в торговых точках. На опубликованном организацией видео полицейские совместно с «общинниками» приходят на стройку, собирают всех работающих там мигрантов, конвоируют их (мигранты идут один за другим, положив друг другу руки на плечи). Их ставят лицом к борту автобуса и обыскивают. Примерно то же самое происходит на другом видео, снятом в торговом центре. Это видео сопровождается песней «Прекрасное далеко».

Отделения «Русской общины» сами предлагают полиции помощь в проведении рейдов, рассказал Ткачук. В некоторых регионах дефицит сотрудников полиции (в основном, тех, кто работает «на земле» — в патрульно-постовой службе и среди участковых) доходит до 80%, поэтому «общинники» помогают на таких мероприятиях. «Нам какую задачу дают? В основном, на периметре стоять, то есть обеспечивать общее оцепление, охрану. Или просто поддерживать тех силовиков, которые проникают в помещение и дают команду всем выйти, построиться, — говорит Ткачук. — Где-то наши защищают инспекторов, которые проверяют документы у мигрантов. Часто это женщины, которые работают в миграционной службе».

«Дружинники» должны помогать правоохранительным органам, ни в коем случае не заменять их собой и не «узурпировать власть», действовать в рамках законодательства, говорит Афанасьев.

Один из наиболее резонансных рейдов прошел в январе 2024 года в Екатеринбурге. На видео, которое выложила местная «Русская община», видно, как мигранты передвигаются на корточках «гусиным шагом». В региональном управлении МВД подтвердили проведение рейда и сообщили, что проверили около 100 человек, 12 из которых нарушили миграционное законодательство. Произошедшее раскритиковала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, заявив, что надо работать «не унижая человеческое достоинство». МИД Киргизии через свое генконсульство обратился в российскую прокуратуру и попросил проверить правомочность действий силовиков.

По словам двух источников, близких к МВД, часть сотрудников ведомства относится к организации как к инструменту: «Если ты умеешь пользоваться этим инструментом, то это хорошая поддержка». По их словам, МВД вынужденно привлекает «общинников» к рейдам из-за неукомплектованности штата. В марте глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что в стране не хватает более 172 тыс. сотрудников правоохранительных органов. «Например, в Управлении по вопросам миграции должно быть 12 человек, а их там всего четыре», описывает положение один из собеседников РБК. «На рейд в хостел, где больше ста мигрантов, кого можно взять? Дружинников из «Общины», — говорит он.

Во многих городах члены «Русской общины» вступают в добровольные народные дружины. Они патрулируют улицы в сопровождении сотрудника полиции по заранее обговоренному маршруту. «Если наши женщины не могут нормально дойти от электрички до дома после работы и на них периодически нападают какие-то приезжие, пытаясь затащить в кусты, то тогда мы их будем встречать, провожать, патрулировать эту улицу», — говорит Ткачук.

Какие права у дружинников Создание и работа Добровольных народных дружин (ДНД) регулируется федеральным законом № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка». Народные дружины создаются по инициативе граждан, которые хотят участвовать в охране общественного порядка. Форма дружины — общественная организация. При ее создании необходимо уведомить местные власти, а также территориальный орган МВД. Действовать дружины могут только после того, как их внесут в специальный реестр. Дружины создаются для охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, охраны порядка в случае ЧС, разъяснения норм поведения в общественных местах. Дружинники, по закону, могут требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные действия, охранять место происшествия и вещественные доказательства до передачи их полиции, оказывать содействие полиции в сфере охраны порядка. Дружинники могут применять физическую силу для устранения опасности, непосредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости в пределах, установленных законодательством. В законе также прописаны обязанности дружинников, среди них: соблюдать права и интересы граждан, общественных объединений, религиозных организаций, выполнять требования сотрудников полиции, оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях.

В сентябре «общинники» опубликовали видео под песню «Русские идут», на котором люди с нашивками «Дружина Русская община ЮАО» разговаривают с мигрантами, которые, как утверждается в посте, пили алкоголь на детских площадках. Мигрантов, называемых в посте «приезжей пьянью», на камеру заставляли говорить, откуда они приехали, называть свои имена, некоторых удерживали в лежачем положении на асфальте, а потом передали полиции.

Если члены «Русской общины» видят, что, например, люди в парке пьют алкоголь, они как минимум должны подойти и вежливо сделать замечание, а также сообщить им, что они нарушают закон, говорит Афанасьев. «В целом, мы всегда всех инструктируем, что прежде, чем предпринимать какие бы то ни было действия, первое, что нужно сделать — вызвать наряд полиции», — подчеркивает он. На вопрос о том, могут ли «общинники» просить людей показать документы, Афанасьев говорит, что попросить могут, но требовать — нет. Случаи применения силы бывали, но «во-первых, всегда в рамках действующего законодательства, во-вторых, с обязательным вызовом полиции», уточняет Афанасьев.

Помимо этого, члены «Русской общины» реагируют на вызовы по кнопке SOS в своем приложении и оказывают «помощь в любой экстренной ситуации».

В мае 2025 года огласку получил случай в Ленобласти, когда члены «Русской общины» пришли в квартиру во Всеволожске по жалобе сестры хозяина. МВД сообщало, что поздно вечером 3 мая в полицию поступило сообщение, что неизвестные снаружи ломают входную дверь квартиры. Спустя несколько минут в полицию поступило сообщение о пожаре. Как писала «Фонтанка», представители «Русской общины» взломали дверь, распылили газ и применили электрошокер против хозяина квартиры. Его гости — мужчина из Армении и девушка из Сочи — забаррикадировались в одной из комнат. После этого мужчина поджег мебель, начался пожар. Девушка выпрыгнула из окна, получив травмы, мужчина погиб.

Было заведено уголовное дело по ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Адвокат местной «Русской общины» сообщал, что пятеро «общинников» были допрошены и отпущены в статусе свидетелей.

В квартире располагалась нарколаборатория и наркопритон, заявил в разговоре с РБК Ткачук. «Когда наши стали стучать в дверь, чувак подумал, что пришла полиция и его сейчас накроют со всей лабораторией. Он закрылся и начал сжигать следы своего преступления, а это химикаты, которые вспыхнули моментально», — добавил он. По его словам, об этом рассказала выжившая девушка. «Никто никакую дверь не ломал. Когда наши подошли, она уже была вся гнутая. Ее уже до этого раз десять ломали. Наркоманы ломали эту дверь, потому что хотели, чтобы им быстрее открыли, чтобы дозу получить», — продолжил он. Единственная ошибка «общинников», отметил он, состояла в том, что они не записывали все свои действия на камеру, как должны были.

В апреле 2024 года группа мужчин, в том числе членов «Русской общины», заблокировала школу № 4 в поселке Койсуг Ростовской области. Причиной стал конфликт школьника с учительницей русского языка, в ходе которого тот заявил о желании «поставить русских на колени». Как писала Baza, «общинники» пришли «разобраться в ситуации и отстоять честь учительницы», а также писали в чатах о намерении пообщаться с «нелюдями». В итоге на место вызвали полицию, которая задержала нескольких активистов «Русской общины». Андрей Ткачук утверждал, что директор школы сам пригласил «общинников», которым теперь вменяют нарушение общественного порядка. Все аргументы в пользу этого он назвал «притянутыми за уши». Батайский городской суд назначил шестерым активистам «Русской общины» по трое суток административного ареста. В ноябре 2024 года в Челябинске произошел конфликт между членами «Русской общины» и группой местных молодых людей. Как сообщали в МВД, изначально произошла перепалка между двумя подростками, каждый из которых позвал на помощь «знакомых и друзей». На появившемся позже видео видно, что между двумя группами началась потасовка, затем в толпе сверкнула вспышка и участники разбежались. В МВД сообщали, что один из участников получил травму живота. В «Русской общине» утверждали, что дружинники организации получили сигнал SOS, прибыли на место, но на них напала «интернациональная» группа из более чем 30 человек с травматическим и перцовым оружием. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин спустя две недели поручил представить ему промежуточный доклад о ходе расследования. В марте 2025 года в Челябинске «общинники» провели рейд «по подозрительным адресам», где, по их данным, могли находиться «нелегальные массажные салоны», некоторые из которых предлагают интимные услуги, утверждали в «Русской общине». В мае 2025 года полиция и активисты «Русской общины» провели рейд на «ЛГБТ-вечеринке» («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). ТАСС со ссылкой на источник писал, что для снятия отпечатков пальцев и осмотра задержали 26 участников мероприятия, позже их отпустили. Против организатора вечеринки составили протокол по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

«Нет покровителей, но есть друзья»

«Русская община» будет действовать при поддержке силовиков до тех пор, пока не перейдет определенную черту, говорит источник, близкий к силовому блоку. Если «общинники» нарушают закон, какое-то наказание для них будет, говорит собеседник РБК: «Времена, когда просто погрозят пальчиком, прошли. Будет штраф, если сделают что-то более-менее серьезное, могут и закрыть на несколько суток. Это зависит от содеянного».

Часто взаимодействуют «общинники» и со Следственным комитетом. Они регулярно обращаются к председателю СК Александру Бастрыкину с жалобами на действия мигрантов и с просьбами разобраться. Бастрыкин в 2024 году поручил возбудить уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении петербургских полицейских, которые задержали активистов «Русской общины» из-за конфликта с таксистами (позже десятерым «общинникам» назначили арест на сутки, двоим — на трое суток). Уголовное дело в отношении полицейских отменила петербургская прокуратура. СК снова возбудил дело, прокуратура снова его отменила, после чего Бастрыкин в третий раз поручил завести дело на полицейских. В итоге в середине сентября суд отменил постановления об аресте «общинников».

В ноябре 2024 года Бастрыкин затребовал доклад о нападении в Челябинске «толпы людей в балаклавах и с травматическими пистолетами» на представителей «Русской общины». В августе 2025 года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз активисту «Русской общины» в ХМАО.

У «Общины» нет покровителей в силовых структурах, но во всех правоохранительных органах есть друзья, говорит Ткачук: «Есть единомышленники, которые так же думают, как мы. А есть люди, которые до изжоги ненавидят «Русскую общину». Наше общество неоднородно и правоохранительные органы тоже неоднородны. Соответственно, есть те, кто хотят нас посадить, а есть те, кто считает, что надо помогать «Общине» и развивать ее, потому что другой подпитки для силовиков просто нет».

«У нас есть друзья в ведомстве Александра Ивановича [Бастрыкина], люди, которые просто близки нам по духу, тоже являются русскими патриотами, — подтверждает Афанасьев. — Мы очень благодарны Следственному комитету за огромное количество эпизодов оперативного и здравого реагирования на проблемы и вызовы».

В МВД и СК не ответили на запросы РБК о взаимодействии с «Русской общиной».

Чем «Община» отличается от националистов прошлых лет

Два источника РБК, знакомые с деятельностью организации, говорят, что у Ткачука есть «метаидея». «Он искренне верит, что в будущем российское общество дойдет до необходимости избрания русского царя. А «Русская община» в этот момент обеспечит ему общественную поддержку», — говорит один из них.

«Русская община» не хочет повторить ошибки подобных организаций, говорит Афанасьев. «Не нужно быть оппозиционными и вообще политизированными. Любая политичность, любая партийность разделяет и дробит общество. А у нас объединение и самоорганизация идут на почве общих ценностей», — обозначил он принцип работы «Общины».

«Все другие аналогичные организации были чаще всего вождистского типа, где есть один яркий человек или один ресурсный человек, который пытается вокруг себя что-то построить. Это не работает», — уверен Афанасьев. «Русская община» должна быть «клубневой системой» как поле, засеянное картофелем, где нет единого ствола и единого корня, говорит он.

Националистические объединения прошлых лет были оппозиционными, их участники критиковали власть, ходили на протестные акции и «Русские марши», сотрудничали с политиками с других флангов, «Русская община» оппозиционной не является — это одно из главных отличий организации от предшественников, сказал РБК первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Оппозиционность националистов была вынужденной, потому что власть не привлекала к себе эти силы, а четко исходила из того, что Россия многонациональная страна, а националистические движения и акции неприемлемы, продолжает Макаркин.

Как власти относятся к «Общине»

Источник РБК в администрации президента заявил, что не слышал о том, чтобы федеральный центр спускал в регионы инструкции по взаимодействию с «Русской общиной». При этом несколько собеседников РБК отмечают политические риски из-за того, что в некоторых регионах она фактически замещает работу правоохранительных органов.

Ткачук утверждает, что перед созданием «общины» он с соратниками «не ходил ни в какие кабинеты и не спрашивал разрешения». Поначалу их считали «дурачками», которые ничего серьезного не представляют, говорит Ткачук, а потом организации удалось незаметно «перескочить» в стадию, когда ее членов уже много, и ее уже «как муху не прибьешь». По его словам, сейчас у администрации президента есть попытки выйти на контакт: «Звучат такие вещи, что или давайте с ними договариваться, или давайте их как-то приручать, встраивать в повестку, использовать на выборах, на Госдуму ставить».

Отвечая на вопрос о том, как так получилось, что у организации, по его словам, нет куратора, Ткачук говорит: «Бог помог».

По организации и по поводу того, какое она может занять место в политической сфере, нет единого мнения, говорит федеральный политик. При этом, он слышал об отдельных попытках политических партий взаимодействовать с ней, но «Русская община» отказалась.

Андрей Ткачук подтверждает, что представители «Общины» встречались с «помощниками одного видного деятеля из ЛДПР». «Послушали, что они предлагают, поняли, что нам это вообще никак не подходит и не надо», — говорит он. Представители других партий, по его словам, с какими-либо предложениями к «Общине» не приходили. «Русская община» в политику не стремится, утверждает бывший политтехнолог.

«Справедливая Россия», чья идеология имеет некоторые пересечения с принципами «Общины», с ней не работает, рассказал РБК источник в партии. Организацию в партии считают слишком радикальной, говорит он.

Как «Русская община» связана с РПЦ

У «Русской общины» тесные отношения с Русской православной церковью. «Они обратились ко мне, видя мою общественную позицию, близкую им, чтобы я оказывал пастырское окормление. Чтобы говорил людям о Боге, о том, почему православие важно, почему важно не просто называть себя православным, но и ходить в храм, участвовать в таинствах», — рассказал РБК архиепископ Зеленоградский, викарий партриарха Кирилла Савва (Тутунов).

На первых порах к «Общине» стало примыкать некоторое число людей, которые идентифицировали себя как русских, но при этом тяготели, например, к неоязычеству, отметил архиепископ.

Он пояснил, что задача церкви в отношении членов «Общины» — «та же, что и в отношении любого человека, то есть проповедовать Христа»: «Русская община» является организованным сообществом, поэтому мы в этом организованном сообществе можем вести какую-то более организованную деятельность. Выходить за пределы храмов, приходить к ним на какие-то их мероприятия, говорить о Боге, о церкви». Большая часть «общинников» — мужчины, а они порой психологически труднее идут в храмы, поэтому возможность работать с ними для РПЦ дополнительный плюс, продолжает Тутунов.

Степень воцерковленности в регионах у «общин» разный: где-то священникам приходится прикладывать дополнительные усилия, говорит архиепископ Савва. «Не так давно было поручение всем епархиям от Святейшего Патриарха и Высшего Церковного Совета продумать, как работать с «Русской общиной», рассказал архиепископ. В письменном указании архиереям поручили организовывать пастырское окормление местных общин, если они будут к ним обращаться, выделять священника, который будет ими заниматься, вести с ними беседы, может быть, приводить в свой храм, приучать к участию в таинствах, передал он содержание послания.

Внутри общины есть твердое правило: человек не должен проповедовать какую-либо иную религию, кроме православия, или, например, атеизм, поясняет Тутунов. Он также не имеет права неуважительно высказываться о православии. Наказание — вывод из общины.

Члены «Русской общины» участвовали в крестном ходе в Москве 7 сентября. По словам патриарха Кирилла, в нем приняли участие 400 тыс. человек. Как рассказал Тутунов, «общинников» привлекли к организации мероприятия, например, они помогали контролировать и разбивать потоки идущих людей.

Помимо этого, «общинники» помогают на патриарших богослужениях, в некоторых регионах ремонтируют храмы, обеспечивают порядок во время богослужений. «Например, в моем храме ребята выполняют функцию охраны по воскресным дням и церковным праздникам, мало ли что произойдет. Но это все в рамках закона, никаких недозволенных вещей мы не допустим», — подчеркнул он.

Как утверждает сооснователь «Общины» Андрей Афанасьев, охрана храмов понадобилась из-за увеличения количества провокаций со стороны «самого разного контингента, в том числе и приезжих». «Вы помните эти случаи, когда люди вламываются [в храм] и совершают намаз, или когда люди начинают специально заходить и тушить свечи. То есть, занимаются провокацией, по большому счету, разжиганием межнациональной розни, — пояснил он.

По его словам, в основном охрана происходит на безвозмездной основе. Некоторые «общинники» устраиваются сторожами, становятся сотрудниками храмов и получают вознаграждение.

Корреспондент РБК пришел на воскресную службу в одном из московских храмов. Его охраняли четверо членов «Русской общины». Кто-то был в масках, закрывающих лицо, кто-то с открытыми лицами. У одного из представителей «Русской общины» в кобуре находился, предположительно, травматический пистолет, у другого на куртке висела нагрудная камера, а в боковом кармане была рация. Один их них пояснил, что практика обеспечения порядка в храмах возникла больше года назад. «Стараемся охранять храм от быдла и людей, которые не умеют себя вести», — пояснил он. На вопрос, приходилось ли «общинникам» применять силу, улыбаясь сказал: «Бывает».

Церковь на протяжении нескольких лет уже взаимодействует с организациями националистического толка, например, с «Сорок сороков», напоминает Макаркин.

Какое будущее у «общинников»

Раньше в электоральной политике единственным, кто мог работать на этом поле, был лидер ЛДПР Владимир Жириновским, сейчас запрет на участие в выборах для националистов сохраняется, при этом у всех парламентских партий консенсус по поводу того, что миграция — это угроза, говорит Макаркин.

«Резонанс вокруг «Русской общины» объясняется тем, что вопросы безопасности и традиционных ценностей продолжают оставаться в центре общественного внимания и формировать ожидания граждан», — считает руководитель медиацентра Аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева.

«Взять их проект «кнопка помощи». Конечно, она актуальна для жительницы Подмосковья, которая поздно вечером возвращается домой с электрички», — говорит источник, близкий к администрации президента. По его словам, основной риск таких организаций: люди очень легко вступают в них.

Публицист, придерживающийся националистических взглядов, Егор Холмогоров считает, что организация сталкивается с противодействием властей на уровне регионов, но федеральный центр, судя по всему, ей действительно не препятствует. По его оценке, дело в миграционной волне, в результате которой «одинокий базовый гражданин» сталкивается с целыми диаспорами. Он предполагает, что и общество, и власть стали терпимее к организации из-за начала военной операции и теракта в «Крокусе», ставшего «водоразделом, после которого стало ясно, что в этой сфере надо наводить порядок».

«Когда есть всевозможные национальные объединения, действительно возникает вопрос: может, русским тоже каким-то образом надо объединяться», — говорит политконсультант Евгений Минченко. Кроме того, он видит запрос на «жесткую и грубую силу». При этом, по его оценке, у организации есть финансовые ресурсы. «Я не знаю, это какая-то централизованная история или это какие-то региональные отдельные предприниматели, но я вижу по разным регионам, что они жертвуют на благотворительную деятельность, на помощь храмам и так далее», — фиксирует эксперт.

Он предполагает, что за последние годы «во власти поменялся климат», и это позволяет «Русской общине» существовать и развиваться. «Раньше скажешь слово «русский» — и тебя сразу фашистом назовут. А теперь это слово реабилитировано. То, за что раньше могли арестовать за экстремизм и разжигание межнациональной розни, теперь находится где-то в пределах допустимого», — сказал Минченко.

Политического будущего, которое бы предполагало регистрацию партии и участие в выборах, у «Русской общины» нет, считает политолог Виталий Иванов. «Их просто не пустят, потому что сохраняется инерция страха из-за русских националистических объединений, который родился в 90-х», — говорит он. По мнению эксперта, появление такой организации помогает исправить «ошибки с поощрением диаспор», сделанные в 1990-2000-х годах. «Отсутствие какого бы то ни было противовеса этому — еще большая проблема. Появление «Русской общины» в известном смысле помогает выровнять этот баланс», — говорит он.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что энергетический потенциал и запрос на русскость существуют, «но как только его пытаются использовать, выясняется, что он переоценен».

По замечанию эксперта, ношение большим числом военных нашивок «Русской общины» на форме не означает готовности к действиям в ее поддержку. Виноградов напоминает, что до сих пор многие военные носят нашивки ЧВК «Вагнер».

Абстрактные риски того, что отдельная часть физически хорошо подготовленных «общинников» отколется и начнет действовать самостоятельно, есть, говорит Виноградов. Однако, напоминает он, управление рисками исходит из того, что принципиальными людьми легче манипулировать: «Чем они принципиальнее, тем легче их раскалывать, тем они уязвимее для правоохранителей».