Генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин умер на 84-м году жизни

Умер один из основателей Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Шадрину было 83 года, он умер утром 3 декабря в клинике после продолжительной болезни

Валерий Шадрин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин умер в возрасте 83 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

«Валерия Ивановича не стало сегодня в 06:40 мск. Он умер в клинике после продолжительной болезни», — сообщили в пресс-службе.

Дата и время прощания пока не определены.

Чеховский фестиваль основан в 1992 году Валерием Шадриным, актерами и режиссерами Кириллом Лавровым и Олегом Ефемовым. В октябре фестивалю исполнилось 30 лет. За годы работы на нем было показано более 600 спектаклей из 54 стран мира.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Чеховского фестиваля.

Шадрин родился 12 февраля 1939 года. Во времена СССР возглавлял департамент культуры Москвы. В середине 80-х годов он стал секретарем правления Союза театральных деятелей (СТД) СССР.

За время своей работы Шадрин организовал многие культурные фестивали, в том числе фестивали немецкого, французского, итальянского театра, Дни литературы и искусства Финляндии, Фестиваль театрального и танцевального искусства Цюриха, Фестиваль Фламандского театрального искусства, гастроли Лондонского театра современного балета, а также фестивали с участием российских артистов театра за рубежом.

Через Чеховский фестиваль и Международную конфедерацию театральных союзов, которая пришла на смену СТД, Шадрин поддерживал связи с артистами и деятелями театра бывших республик СССР и развивал с ними сотрудничество.

Шадрин продюсировал спектакли, проводил «сезоны русского театра» за границей. Под его руководством готовили театральные программы Национальных дней России на всемирных выставках.

Имел государственные награды СССР, России и других стран, в том числе Франции, Великобритании, Японии, Италии и Китая. Лауреат Ордена Трудового Красного Знамени (1971), Ордена «Знак Почета» (1976), Ордена Дружбы народов (1981), Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2004). В 1999 году получил премию Станиславского. В 2016 году Шадрину присвоили звание Заслуженный деятель искусств России.