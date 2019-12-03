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Власти Москвы решили повысить плату за проезд в общественном транспорте
В результате стоимость одной поездки по карте «Тройка» вырастет до 40 руб. А стоимость разового билета на одну поездку поднимется до 57 руб.

Власти Москвы приняли решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте с 1 февраля 2020 года. «В среднем по году повышение составит 3%», — цитирует ТАСС сообщении пресс-службы мэрии столицы.

В соответствии с решением, принятым на заседании президиума правительства Москвы, стоимость одной поездки в метро или наземном транспорте, оплаченной с помощью записанного на карту «Тройка» билета «Кошелек», вырастет на 2 руб. — с 38 до 40 руб. При оплате банковской картой стоимость проезда составит 44 руб., что на 2 руб. больше, чем сейчас.

На те же 2 руб. подорожают и разовые проездные, однако их цена будет выше — 57 руб. Билет на две поездки подорожает, соответственно, на 4 руб. — до 114 руб. На 3 руб. — с 59 до 62 руб. — вырастет стоимость билета на 90 минут. Проездной на 60 поездок подорожает на 70 руб. (до 1970 руб.).

Подорожают и некоторые безлимитные билеты. Так, записанный на «Тройку» и действующий в течение 30 дней безлимитный билет на проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах (ТАТ) с 1140 руб. до 1180 руб. При этом бумажный билет «Единый» (календарный месяц, безлимит на наземном транспорте и не более 70 поездок на метро, МЦК и монорельсе) будет стоит 2900 руб. (сейчас 2770 руб.).

Стоимость проезда на московских электричках вырастет на 1 руб. — до 37 рублей за поездку внутри Москвы, до 24 рублей — за поездку в пределах одной зоны за пределами города. Тариф на одну поездку по МЦД в зоне «Пригород» увеличится по карте «Тройка» с 45 руб. до 47 руб.

В то же время стоимость полностью безлимитных билетов на все вида транспорта решено не увеличивать. Суточный билет такого типа по-прежнему будет стоить 230 руб., билет на 30 дней — 2170 руб., а на год — 19,5 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: метро, Москва, стоимость проезда
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