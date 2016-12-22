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МВД решило снизить нагрузку на участковых
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МВД решило снизить нагрузку на участковых
Общество, 11:30
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МВД решило снизить нагрузку на участковых
В министерстве заявили о нехватке кадров и предложили снять часть нагрузки с участковых уполномоченных. В частности, предполагается отменить обязанность проверять сообщения об экономических и особо тяжких преступлениях
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

МВД России из-за нехватки кадров планирует снять с участковых уполномоченных обязанности по проверке заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также заменить их бумажную работу с отчетами на электронную. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

Цель документа — оптимизировать функционал участковых. МВД указывает, что их основная функция — это профилактическая работа на административном участке.

«Меры, принимаемые по повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции, кардинального улучшения не приносят, — говорится в проекте приказа. — Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава».

Также в документе говорится о «чрезмерном отвлечении» участковых для решения оперативно-служебных задач вне территории их участков, а также для исполнения обязанностей, которые не связаны с их прямыми задачами.

В качестве решения МВД предлагает снять с участковых проверку части зарегистрированных заявлений и сообщений, а именно:

  • ‎о преступлениях экономической направленности;
  • о тяжких и особо тяжких преступлениях или не относящихся к компетенции полиции;
  • ‎о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, которые произошли не на территории закрепленных участков.

Планируется, что приказ вступит в силу в мае следующего года.

По данным ВЦИОМ на ноябрь 2018 года, уровень доверия сотрудникам полиции в стране сейчас составляет 57%, конкретно участковым доверяют 61% опрошенных. О недоверии к полицейским заявили 35% респондентов.

При этом год назад полицейским доверяли 67% россиян (это был рекордно высокий показатель).

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: МВД России
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