Мощное землетрясение в Афганистане частично разрушило мечеть Мазари-Шариф

Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 20

В Афганистане около 20 человек погибли при землетрясении, более 300 пострадали. В результате бедствия повреждена историческая мечеть Мазари-Шариф

В результате землетрясения магнитудой 6,3 с эпицентром в провинции Балх на севере Афганистана погибли 19 человек, 320 пострадали, сообщает афганское подразделение Красного Полумесяца (ARCS) в Х.

В публикации подчеркивается, что число жертв, скорее всего, будет расти.

Khaama Press со ссылкой на властей пишет, что число погибших в провинции Балх достигло по меньшей мере 20, более 75 человек получили ранения. Позднее местные власти уточнили, что среди жертв — двое детей в районе Шульгар. Они погибли при обрушении дома после подземных толчков. Еще шесть человек погибли в округе Хульм.

В соседней провинции Саманган — двое погибших и около 200 пострадавших, передает агентство.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно частичное обрушение одной из самых почитаемых религиозных и культурных достопримечательностей Афганистана — мечети Мазари-Шариф (Голубая мечеть), которая находится в одноименном городе — столице провинции Балх.

По данным Khaama Press, главная автомагистраль между провинциями Балх и Саманган была заблокирована обвалившимися камнями. В сообщении отмечается, что спасательные операции сталкиваются со «значительными трудностями» из-за плохой инфраструктуры, ограниченного доступа к горным деревням и холодной погоды. Экстренные службы работают над расчисткой дорог и доставкой медицинской помощи в пострадавшие районы.

Землетрясение было зафиксировано 3 ноября в 1:29 (2 ноября 23:29 мск) в районе Мазари-Шариф на глубине 28 км. Подземные толчки ощущались в Узбекистане и Казахстане.