«Известия» узнали о поддержке властями минимальных цен на пиво и сидр

Идею об установлении минимальных цен на пиво, сидр и медовуху власти начали обсуждать после массового отравления «Мистером Сидром». Ранее ее поддержал Минфин, а теперь и Минпромторг, пишут «Известия»

Фото: Александр Мамаев / Ura.ru / ТАСС

Минпромторг поддержал инициативу Госдумы по введению минимальных розничных цен (МРЦ) на разливное пиво и пивнапитки, яблочный и грушевый сидр, а также на алкогольные напитки на основе меда, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве. Как уточняет газета, под разливными подразумевают «живые» алкогольные напитки — они проходят пастеризацию, но поточную.

С предложением установить минимальные цены ранее выступил комитет Госдумы по экономической политике. Парламентарии предложили определить их для сидра, пива, пуаре, медовухи и пивных напитков. Минфину и Росалкогольрегулированию рекомендовали изучить инициативу. В протоколе заседания сказано, что в рамках этого предложения также рассматривается возможность создать реестр дистрибьюторов такой продукции. Поводом стало массовое отравление напитком марки «Мистер Сидр» в нескольких регионах России.

О первых случаях отравления произведенным в Самарской области «Мистером Сидром» стало известно 5 июня. Экспертиза выявила в нем примеси метанола и бутана. Впоследствии сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли более 70 тыс. л суррогатного сидра в 17 регионах. Всего от отравления суррогатным сидром погибли 46 человек. Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК).

Ранее идею введения МРЦ на пиво и сидр поддержал Минфин. Вместе с этим министерство выступило за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Идею об ужесточении контроля на рынке поддержали и некоторые бизнесмены. Так, председатель Союза российских пивоваров Даниил Бриман говорил, что введение МРЦ позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей.

В то же время член подкомиссии РСПП по вопросам регулирования алкогольного рынка, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов в разговоре с «Известиями» выступил против введения МРЦ на пивоваренную продукцию как в розницу, так и в разливном сегменте. Эксперт считает, что эта мера будет способствовать повышению маржинальности нелегального производства и оборота, так как в структуре себестоимости бутылки пива не менее 51% составляют налоги и сборы.

По оценке Союза российских пивоваров, введение МРЦ может повлиять на цену пива в экономсегменте, но не более чем на 10–15%, что составит не более 10 руб. на 0,5 литра, отмечают «Известия». Президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев указал, что внедрение МРЦ может увеличить маржинальность нелегальных производителей и введет потребителя и государство в заблуждение, когда нелегальная продукция будет стоять на полке по цене легальной. По его словам, уже сейчас средняя цена за литр пива на розлив составляет порядка 120 руб., а на сидр — 170 руб.



