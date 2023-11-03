 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ООН назвали число убитых за 2023 год журналистов

Верховный комиссар ООН Тюрк: за 2023 год убиты более 46 журналистов
В 2023 году были убиты по меньшей мере 46 журналистов, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк. По его данным, 531 работника СМИ отправили в тюрьму (в прошлом году их число выросло на 20% и достигло 363)
Фото: Nelson Antoine / Shutterstock
Фото: Nelson Antoine / Shutterstock

За 2023 год были убиты как минимум 46 журналистов, большинство из них, вероятно, преднамеренно, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он добавил, что, по данным ЮНЕСКО, 86% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.

«Журналисты так часто становятся объектами угроз, насилия и даже убийств. Потому что их работа имеет решающее значение для защиты прав человека всех нас. <...> Степень безнаказанности за нападения на журналистов и других работников средств массовой информации неприемлема. И за последнее десятилетие международное сообщество усилило свое внимание к этому вопросу», — говорится в публикации Тюрка, приуроченной к Международному дню борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

Однако пока журналисты по-прежнему подвергаются риску, необходимо, чтобы государства приняли ряд законов, направленных на их защиту, а полиция и судебные системы должны более эффективно действовать в расследованиях преступлений против сотрудников СМИ, связанных с их работой, считает комиссар ООН.

По его информации, в прошлом году число отправленных в тюрьму выросло на 20% по сравнению с 2021-м и составило 363 человека. В своем аккаунте в X (бывший Twitter) Тюрк приводит данные за текущий год — количество случаев заключения журналистов достигло 531. Всего за прошедшее десятилетие убито более 893 работников СМИ, говорится в публикации.

Комитет защиты журналистов (CPJ) 21 октября сообщал, что за время противостояния Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа (эскалация произошла 7 октября после атаки ХАМАСА на южные регионы Израиля) погибли не менее 22 журналистов — 18 палестинцев, три израильтянина и один ливанец. Еще восемь журналистов получили ранения, трое пропали без вести или задержаны.

По данным CPJ, за 2023 год погибли 36 журналистов, из них половина — в Израиле и секторе Газа. Среди других мест гибели работников СМИ — Украина, Афганистан, Камерун, Колумбия, США, Гаити, Лесото, Филиппины, Бангладеш, Парагвай, Судан, Ливан, Руанда, Албания, Мексика, Индия и Ливия.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 стран для переезда за границу по учебной визе
Почему быстрорастущий складской сегмент не привлекает частных инвесторов
Печать под санкциями: что делать с «зоопарком» печатной техники в России
Здоровые жиры: что такое и какую пользу приносит омега-3
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
журналисты погибшие ООН
Материалы по теме
22 журналиста погибли во время войны Израиля и ХАМАС
Политика
Журналист Sputnik пострадал при атаке дрона в Белгороде, его дочь погибла
Политика
Би-би-си сообщила о нападении полицейских на ее журналистов в Тель-Авиве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 02 ноя, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 02 ноя, 16:18
В Виннице и Кропивницком прогремели взрывы Политика, 01:31
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 01:00
В ООН назвали число убитых за 2023 год журналистов Общество, 01:00
Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без Украины Политика, 00:57
МВД выделит Таджикистану ₽250 млн на борьбу с наркотиками Общество, 00:56
СК завел дело из-за смерти подростка после отказа его госпитализировать Общество, 00:21
Алла Пугачева вернулась в Россию Общество, 00:15
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Сбербанк повысил ставки по ипотеке Финансы, 00:05
Бойца поп-ММА задержали с неизвестным веществом. Что известно о Самбросе Спорт, 00:02
СПБ Биржа под блокирующими санкциями США: что будет с активами инвесторов Инвестиции, 00:01
Туристы из Китая вернули лидерство по числу поездок в Россию Бизнес, 00:01
Минтруд предложил узаконить спецкомиссии для борьбы с долгами по зарплате Экономика, 00:01
Белый дом рассказал детали планирования испытания на ядерном полигоне Политика, 00:00
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 02 ноя, 23:45