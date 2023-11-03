В ООН назвали число убитых за 2023 год журналистов

В 2023 году были убиты по меньшей мере 46 журналистов, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк. По его данным, 531 работника СМИ отправили в тюрьму (в прошлом году их число выросло на 20% и достигло 363)

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За 2023 год были убиты как минимум 46 журналистов, большинство из них, вероятно, преднамеренно, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он добавил, что, по данным ЮНЕСКО, 86% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.

«Журналисты так часто становятся объектами угроз, насилия и даже убийств. Потому что их работа имеет решающее значение для защиты прав человека всех нас. <...> Степень безнаказанности за нападения на журналистов и других работников средств массовой информации неприемлема. И за последнее десятилетие международное сообщество усилило свое внимание к этому вопросу», — говорится в публикации Тюрка, приуроченной к Международному дню борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

Однако пока журналисты по-прежнему подвергаются риску, необходимо, чтобы государства приняли ряд законов, направленных на их защиту, а полиция и судебные системы должны более эффективно действовать в расследованиях преступлений против сотрудников СМИ, связанных с их работой, считает комиссар ООН.

По его информации, в прошлом году число отправленных в тюрьму выросло на 20% по сравнению с 2021-м и составило 363 человека. В своем аккаунте в X (бывший Twitter) Тюрк приводит данные за текущий год — количество случаев заключения журналистов достигло 531. Всего за прошедшее десятилетие убито более 893 работников СМИ, говорится в публикации.

Комитет защиты журналистов (CPJ) 21 октября сообщал, что за время противостояния Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа (эскалация произошла 7 октября после атаки ХАМАСА на южные регионы Израиля) погибли не менее 22 журналистов — 18 палестинцев, три израильтянина и один ливанец. Еще восемь журналистов получили ранения, трое пропали без вести или задержаны.

По данным CPJ, за 2023 год погибли 36 журналистов, из них половина — в Израиле и секторе Газа. Среди других мест гибели работников СМИ — Украина, Афганистан, Камерун, Колумбия, США, Гаити, Лесото, Филиппины, Бангладеш, Парагвай, Судан, Ливан, Руанда, Албания, Мексика, Индия и Ливия.