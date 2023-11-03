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Фигуранты дела о торговле младенцами получили до 19,5 лет колонии

Фигуранты дела о торговле младенцами получили до 19,5 лет колонии
Никулинский суд Москвы отправил участников дела о торговле младенцами — среди которых врачи, юристы и суррогатные матери — в колонию строгого режима. Подсудимые получили до 19,5 лет лишения свободы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Никулинский районный суд Москвы приговорил фигурантов дела о торговле младенцами к срокам от четырех до 19,5 лет колонии, сообщили в суде.

  • Двух врачей клиники NGC — эмбриолога Тараса Ашиткова и репродуктолога Юлиану Иванову — приговорили к 17,5 и 16,5 годам колонии соответственно. Акушера-гинеколога Лилию Панаиоти — к 16 годам.
  • Суррогатным матерям Татьяне Блиновой и Лилии Валеевой дали четыре года колонии и 10,5 лет соответственно. Валеевой дали отсрочку от наказания до того, как ее ребенку исполнится 14 лет.
  • Руководитель юркомпании, обеспечивавший сопровождение сделок, Владислав Мельников получил 19,5 лет колонии.

Защита планирует подать апелляцию на решение суда.

Дело завели в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном поселке ВНИИССОК нашли тело новорожденного мальчика. Изначально дело открыли по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Затем к этому эпизоду добавилась ч. 3 ст. 127.1 УК (торговля людьми).

По версии следствия, младенец умер из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. В Главном следственном управлении СК начали проверку по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей в отношении сотрудников местной полиции и органов опеки, а также в отношении юридической компании. Впоследствии дело было передано в центральный аппарат СК.

Помимо трупа младенца, оперативники обнаружили в квартире еще несколько грудных детей под присмотром няни. Они тоже были рождены суррогатными матерями и находились в квартире, пока их биологические родители были заняты оформлением всех необходимых документов для вывоза детей за рубеж. Этих младенцев после обнаружения направили в детскую городскую больницу, а затем — в дом ребенка.

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Всего в деле 11 эпизодов. Все они связаны с программами суррогатного материнства по заказу граждан Филиппин. Для ЭКО применялись донорские ооциты и сперма «неустановленного лица», новорожденные до выезда из страны находились «под присмотром нанятого лица в арендованной квартире».

Врачей, обвиняемых в торговле младенцами, арестовали летом 2020 года. Затем были арестованы сотрудники компании «Росюрконсалтинг» и Европейского центра суррогатного материнства, включая его гендиректора Владислава Мельникова, а суррогатную мать Татьяну Блинову отправили под домашний арест.

«В пяти эпизодах фигурируют одни и те же лица, на которых оформляются свидетельства о рождении детей (граждане Филиппин), в четырех эпизодах разрыв между рождением детей и фактическим оформлением свидетельств слишком значительный (до четырех месяцев), в трех эпизодах свидетельство оформляется на суррогатную мать, погибший ребенок вообще никак не оформлен», — рассказывала Vademecum управляющий партнер адвокатского бюро «Онегин» Ольга Зиновьева.

Таким образом, всего фигурантами дела выступают 10 человек.

Семь фигурантов дела — Тарас Ашитков, Юлиана Иванова, менеджер Валентина Чернышова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, юрист Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и гендиректор и совладелец «Росюрконсалтинга» Владислав Мельников — во время расследования пребывали в СИЗО.

Еще один фигурант уголовного дела — совладелец «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев — находится в международном розыске и арестован заочно. Он неоднократно выступал с публичными заявлениями по этому делу и настаивает на невиновности фигурантов.

В мае 2022 года переводчика Кирилла Анисимова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Юрист Роман Емашев решением Никулинского райсуда приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, менеджер Валентина Чернышева — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Они получили меньшие сроки, чем остальные фигуранты дела, так как признали вину и пошли на сделку со следствием.

Летом 2022 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой, Лилии Панаиоти, Владислава Мельникова и двух суррогатных матерей.

Летом 2023 года Верховный суд России постановил вернуть супругам Кастро (пара из Филиппин) их двойняшек Анику и Артуро. Ранее паре отказывали в возвращении детей в нескольких инстанциях. При этом в сентябре стало известно, что пара после решения суда не смогла забрать двойняшек. В министерстве социального развития Московской области супругам сообщили, что их дети находятся в «ресурсной семье» под предварительной опекой и вернуть их биологическим родителям планируется только после вступления в законную силу судебного акта — решения Верховного суда о возвращении двойняшек филиппинской паре.

Супруги Кууск, как выяснил РБК, 1 ноября попытались забрать из дома ребенка своих детей Оскара и Софи, однако никто из администрации Центра содействия семейному воспитанию «Центральный», где находятся дети, так и не вышел к пришедшим к зданию: отцу, адвокату и представителю супругов Кууск — Дмитрию Бартеневу, а также представителям СМИ.

По словам адвоката семьи, в полицию и службу судебных приставов были направлены заявления с требованием принять меры по соблюдению законных требований родителей и исполнить решение Мосгорсуда от 20 апреля.

В дальнейшем было установлено, что юридически заказчиков сопровождала компания «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева и Владислава Мельникова.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, София Прохорчук София Прохорчук
суррогатное материнство приговор
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