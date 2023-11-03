Фигуранты дела о торговле младенцами получили до 19,5 лет колонии

Никулинский суд Москвы отправил участников дела о торговле младенцами — среди которых врачи, юристы и суррогатные матери — в колонию строгого режима. Подсудимые получили до 19,5 лет лишения свободы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Никулинский районный суд Москвы приговорил фигурантов дела о торговле младенцами к срокам от четырех до 19,5 лет колонии, сообщили в суде.

Двух врачей клиники NGC — эмбриолога Тараса Ашиткова и репродуктолога Юлиану Иванову — приговорили к 17,5 и 16,5 годам колонии соответственно. Акушера-гинеколога Лилию Панаиоти — к 16 годам.

Суррогатным матерям Татьяне Блиновой и Лилии Валеевой дали четыре года колонии и 10,5 лет соответственно. Валеевой дали отсрочку от наказания до того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Руководитель юркомпании, обеспечивавший сопровождение сделок, Владислав Мельников получил 19,5 лет колонии.

Защита планирует подать апелляцию на решение суда.

Дело завели в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном поселке ВНИИССОК нашли тело новорожденного мальчика. Изначально дело открыли по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Затем к этому эпизоду добавилась ч. 3 ст. 127.1 УК (торговля людьми).

По версии следствия, младенец умер из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. В Главном следственном управлении СК начали проверку по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей в отношении сотрудников местной полиции и органов опеки, а также в отношении юридической компании. Впоследствии дело было передано в центральный аппарат СК.

Помимо трупа младенца, оперативники обнаружили в квартире еще несколько грудных детей под присмотром няни. Они тоже были рождены суррогатными матерями и находились в квартире, пока их биологические родители были заняты оформлением всех необходимых документов для вывоза детей за рубеж. Этих младенцев после обнаружения направили в детскую городскую больницу, а затем — в дом ребенка.

Всего в деле 11 эпизодов. Все они связаны с программами суррогатного материнства по заказу граждан Филиппин. Для ЭКО применялись донорские ооциты и сперма «неустановленного лица», новорожденные до выезда из страны находились «под присмотром нанятого лица в арендованной квартире».

Врачей, обвиняемых в торговле младенцами, арестовали летом 2020 года. Затем были арестованы сотрудники компании «Росюрконсалтинг» и Европейского центра суррогатного материнства, включая его гендиректора Владислава Мельникова, а суррогатную мать Татьяну Блинову отправили под домашний арест.

«В пяти эпизодах фигурируют одни и те же лица, на которых оформляются свидетельства о рождении детей (граждане Филиппин), в четырех эпизодах разрыв между рождением детей и фактическим оформлением свидетельств слишком значительный (до четырех месяцев), в трех эпизодах свидетельство оформляется на суррогатную мать, погибший ребенок вообще никак не оформлен», — рассказывала Vademecum управляющий партнер адвокатского бюро «Онегин» Ольга Зиновьева.

Таким образом, всего фигурантами дела выступают 10 человек.

Семь фигурантов дела — Тарас Ашитков, Юлиана Иванова, менеджер Валентина Чернышова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, юрист Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и гендиректор и совладелец «Росюрконсалтинга» Владислав Мельников — во время расследования пребывали в СИЗО.

Еще один фигурант уголовного дела — совладелец «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев — находится в международном розыске и арестован заочно. Он неоднократно выступал с публичными заявлениями по этому делу и настаивает на невиновности фигурантов.

В мае 2022 года переводчика Кирилла Анисимова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Юрист Роман Емашев решением Никулинского райсуда приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, менеджер Валентина Чернышева — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Они получили меньшие сроки, чем остальные фигуранты дела, так как признали вину и пошли на сделку со следствием.

Летом 2022 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой, Лилии Панаиоти, Владислава Мельникова и двух суррогатных матерей.

Летом 2023 года Верховный суд России постановил вернуть супругам Кастро (пара из Филиппин) их двойняшек Анику и Артуро. Ранее паре отказывали в возвращении детей в нескольких инстанциях. При этом в сентябре стало известно, что пара после решения суда не смогла забрать двойняшек. В министерстве социального развития Московской области супругам сообщили, что их дети находятся в «ресурсной семье» под предварительной опекой и вернуть их биологическим родителям планируется только после вступления в законную силу судебного акта — решения Верховного суда о возвращении двойняшек филиппинской паре.

Супруги Кууск, как выяснил РБК, 1 ноября попытались забрать из дома ребенка своих детей Оскара и Софи, однако никто из администрации Центра содействия семейному воспитанию «Центральный», где находятся дети, так и не вышел к пришедшим к зданию: отцу, адвокату и представителю супругов Кууск — Дмитрию Бартеневу, а также представителям СМИ.

По словам адвоката семьи, в полицию и службу судебных приставов были направлены заявления с требованием принять меры по соблюдению законных требований родителей и исполнить решение Мосгорсуда от 20 апреля.

В дальнейшем было установлено, что юридически заказчиков сопровождала компания «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева и Владислава Мельникова.