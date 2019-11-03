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СМИ сообщили о пострадавших в аварии с автобусом во Франции россиянах
В российском посольстве позднее заявили, что среди пострадавших россиян нет

На севере Франции перевернулся автобус, направлявшийся из Парижа в Лондон. В числе пострадавших в результате аварии пассажиров есть и россияне, сообщил портал Courrier picard.

По данным портала, авария произошла на автомагистрали А1 в департаменте Сомма на севере страны. Из-за мокрой дороги водитель потерял управление, в результате чего автобус врезался в ограждение и перевернулся. Помимо россиян и французов в нем находились пассажиры из США, Испании, Австралии и Великобритании.

Всего в автобусе находились 32 пассажира и водитель. Все они были доставлены в больницы. Четверо получили тяжелые травмы.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России во Франции.

После публикации в посольстве сообщили «РИА Новости», что, по данным французских правоохранительных органов, «среди пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет».

Общество
Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами

В сентябре в турецкой провинции Анталья перевернулся туристический автобус с 16 пассажирам. В результате аварии пострадали 15 россиян, которые ехали в аэропорт.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: автобус, ДТП, граждане России, Франция
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