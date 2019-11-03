СМИ сообщили о пострадавших в аварии с автобусом во Франции россиянах

СМИ сообщили о пострадавших в аварии с автобусом во Франции россиянах

В российском посольстве позднее заявили, что среди пострадавших россиян нет

На севере Франции перевернулся автобус, направлявшийся из Парижа в Лондон. В числе пострадавших в результате аварии пассажиров есть и россияне, сообщил портал Courrier picard.

По данным портала, авария произошла на автомагистрали А1 в департаменте Сомма на севере страны. Из-за мокрой дороги водитель потерял управление, в результате чего автобус врезался в ограждение и перевернулся. Помимо россиян и французов в нем находились пассажиры из США, Испании, Австралии и Великобритании.

Всего в автобусе находились 32 пассажира и водитель. Все они были доставлены в больницы. Четверо получили тяжелые травмы.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России во Франции.

После публикации в посольстве сообщили «РИА Новости», что, по данным французских правоохранительных органов, «среди пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет».