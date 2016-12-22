Во Владимирской области произошел прорыв магистрального газопровода

Во Владимирской области около поселка Адино произошло загорание магистрального газопровода. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Около 07:45 мск в экстренные службы поступила информация о ЧП на газопроводе в семи километрах от Адино. В 8:00 мск газопровод был перекрыт, к 8:15 мск открытое горение не наблюдалось.

МЧС сообщает, что угрозы населению нет, о пострадавших не сообщается. Отмечается, что от огня пострадало до 3 га леса.

​Ситуационно-аналитический центр Минэнерго уточняет, что произошел порыв магистрального газопровода с последующим факельным горением на высоту 20 м.

Отмечается, что газопровод принадлежит и обслуживается ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (ДЗО ПАО «Газпром»). «Транспортировка газа осуществляется по резервной линии, газоснабжение конечных потребителей не нарушено», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

На месте происшествия работают ​сотрудники МЧС, представители газовых служб и лесники. В ликвидации последствий аварии участвуют 32 человека и 12 единиц техники.

В конце августа в Ленском районе Архангельской области у рабочего поселка Урдома произошел прорыв второй нитки магистрального газопровода Ухта — Торжок, после чего произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Газ на поврежденном участке был перекрыт и пущен по другой ветке потребителям. Всего с начала года в системе газоснабжения «Газпрома» произошло уже семь аварий.