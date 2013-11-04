В Нигерии при нападении на свадебный кортеж погибли 30 человек
Общество, 04 ноя 2013, 00:19
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В Нигерии при нападении на свадебный кортеж погибли 30 человек
В нигерийском штате Борно произошло нападение на свадебный кортеж. В результате атаки погибли более 30 человек, в том числе жених, передает France 24.
Гости торжества возвращались из местечка Мичика в столицу штата Майдугури после церемонии. Кортеж попал в засаду.
"Это была кровавая сцена", - сказал водитель другого автомобиля, который стал свидетелем происшествия. Он обнаружил на трассе десятки трупов.
О судьбе невесты и членов ее семьи ничего неизвестно: среди погибших и выживших их не обнаружили.
МВД Нигерии и представители других силовых структур воздерживаются от комментариев. Пока неизвестно, кто стоит за нападением.