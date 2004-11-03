В Ираке обезглавлен высокопоставленный заложник

В Ираке обезглавлен офицер иракской армии Хусейн Шунун.

Высокопоставленный представитель Вооруженных сил Ирака был похищен боевиками вооруженной группировки, называющей себя "Армия Ансар ас-Сунна", в г.Мосул на севере страны.

Видеоматериал с казнью офицера террористы разместили сегодня на одном из исламистских интернет-сайтов - трое мужчин в масках обвиняют пленника в пособничестве американским военным и проведении рейдов против повстанцев в Мосуле и отрезают ему голову, передает Reuters.

Ситуация в Ираке по-прежнему продолжает оставаться напряженной. Против коалиционных войск и лиц, сотрудничающих с ними, не прекращаются теракты и диверсионная деятельность боевиков. Только за сегодняшний день один солдат США погиб и один был ранен в результате очередного теракта к юго-востоку от Багдада, сообщает агентство Reuters. Взрывное устройство сработало в результате того, что один из патрулирующих местность солдат наступил на него.

Всего за время американской военной компании в Ираке погибли свыше 1100 человек.