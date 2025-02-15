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С 15 февраля изменились правила проезда по МСД

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Новости Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

С сегодняшнего дня, 15 февраля, изменились правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) — по будням в критически загруженные часы утром и вечером. Изменения связаны с тем, чтобы пресечь растущую загруженность трассы, обеспечить жителям быстрый и комфортный проезд по магистрали и сделать поездку предсказуемой по времени. Об этом сообщили на официальном сайте МСД.

Так, если при запуске движения по МСД средняя скорость на магистрали составляла 65 км/ч, то теперь она снизилась до 48 км/ч. «Если бы изначально не были приняты меры по сокращению транзитного трафика, загруженность дороги уже сейчас достигала бы 8–9 баллов на постоянной основе, поскольку все водители грузового и легкового транспорта предпочитали бы МСД платному проезду по ЦКАД», — отметили на сайте.

Изменения введены только по будням с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — то есть, фактически они вступят в силу лишь с понедельника, 17 февраля, поездка 15 и 16 февраля будет бесплатной. Проезд останется бесплатным в любое время дня и недели для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов, а также — на первых порах — таксомоторов с лицензией Москвы и Подмосковья. Влияние последних на загруженность трассы и частоту использования трассы «будет проанализировано после 2025 года», рассказали на сайте МСД.

Всего МСД разделен на девять участков, проезд по каждому из них будет стоить 5 руб. Проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. По статистике, приведенной на сайте МСД, автомобилисты проезжают в среднем три участка, тем самым в часы критической загрузки они заплатят лишь 15 руб. «Лишь 30–40 тыс. уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 руб., при этом максимальную цену в 45 руб. за поездку по МСД в загруженные часы — всего 80 машин в сутки», — отмечается на сайте. Вырученные средства пойдут на строительство в Москве новой транспортной инфраструктуры.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней будет выставлен общий платеж. Оплатить проезд можно через приложение «Парковки России», на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах — например, на портале госуслуг или в приложениях банков, если там привязан регистрационный номер личного автомобиля и включены уведомления.

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Московский скоростной диаметр Автомобили проезд Москва
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