Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу сына
Великий герцог Люксембурга Анри с сыном&nbsp;Гийомом
Великий герцог Люксембурга Анри с сыном Гийомом (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Великий герцог Люксембурга Анри (Генрих) отрекся от престола в пользу сына Гийома, в стране прошла церемония его коронации, сообщает Associated Press (AP).

Бывшему Великому герцогу 70 лет, его сыну — 43 года. Прежний монарх занимал трон в течение 25 лет.

Вместе с мужем на престол взошла новая Великая герцогиня — Стефани.

Церемония приведения супружеской четы к присяге состоялась в зале заседаний Палаты депутатов Люксембурга. Перед этим Великий герцог Люксембургский Анри и Великая герцогиня Мария Тереза прошли через церемонию отречения.

На мероприятиях присутствовали король и королева Бельгии Филипп и Матильда, а также их дочь Елизавета. Кроме того, по данным AP, приехать должны были король Нидерландов Виллем Александер вместе с супругой, королевой Максимой.

На церемониях также присутствовали некоторые политики, среди них - почетные государственные министры Люксембурга Жан-Клод Юнкер (экс-председатель Еврокомиссии (2014-2019), бывший премьер герцогства (1995-2013)) и Жак Сантер (предшественник Юнкера на обоих постах, в первом случае - с перерывом).

Вскоре Великий герцог Гийом вместе с семьей должен впервые поприветствовать публику с балкона Дворца великих герцогов, уточняет AP. Позднее в этот же день он проведет вечерний гала-ужин для гостей, среди которых будут президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В выходные новый Великий герцог совершит поездку по стране. Размер Люксембурга - порядка 2,5 тыс. кв. км, что меньше, чем Ингушетия (3,6 тыс. кв. км). В герцогстве живут порядка 700 тыс. человек.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Люксембург отречение от престола
