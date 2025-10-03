Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке

Евгений Герасимов, ранее занимавший этот пост, «сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры». Бояков — в прошлом худрук МХАТа и создатель целого ряда известных театральных проектов

Эдуард Бояков (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС)

Режиссер Эдуард Бояков занял пост художественного руководителя московского Театра на Малой Ордынке, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«Его подход в целом созвучен концепции Театра на Малой Ордынке, который всегда ставил перед собой задачу — двигаться в ногу со временем и развивать театральное искусство для современного зрителя», — цитирует «РИА Новости» главу департамента Алексея Фурсина.

Евгений Герасимов, которого сменил на посту Бояков, «сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры», говорится в сообщении департамента.

Эдуард Бояков — режиссер, театральный педагог, один из основателей премии «Золотая маска», у него более 30 лет опыта руководства различными театральными проектами. Создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена».

В 2005 году Бояков создал экспериментальный театр «Практика», в котором был худруком до 2013 года.

С декабря 2018 года по ноябрь 2021 года занимал пост художественного руководителя МХАТ им. Горького. Он уволился до завершения пятилетнего контракта на фоне конфликта с бывшим худруком (занимала эту должность до 2018 года) и президентом театра Татьяной Дорониной. Та летом 2021 года направила письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр, а также уволить Боякова. Актриса жаловалась на то, что из труппы «выгнали» талантливых актеров, репертуар «почти уничтожен», «сдается помещение кому захочется и для чего захочется». Если не сменить руководство, то «все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», говорила Доронина.

После ухода из МХАТа Бояков основал «Новый театр», он расположен в усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице в центре Москвы.