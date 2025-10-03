Учителем года стал преподаватель иностранных языков из Белгорода

Учителем года стал преподаватель китайского языка Баланчуков из Белгорода

Дмитрий Баланчуков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области стал учителем года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на церемонии награждения.

«Победитель всероссийского конкурса «Учитель года — 2025» — учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области», — сказал Кравцов (цитата по ТАСС).

Как сообщает портал «БелПресса», Баланчуков неслучайно выбрал данную профессию: его бабушка была заслуженным учителем Казахстана, мать — почетным работником образования России.

«Мне просто посчастливилось пойти на иностранный язык. Всегда им увлекался. Выбрал в качестве экзотики китайский. Потом пошел преподавать в родную гимназию», — сказал преподаватель.

Баланчуков работает в гимназии № 22 Белгорода. Образовательное учреждение открыто в 1985 году, в 2000 году ей присвоили звание «Школа века».

В 2025 году конкурс проводится в 36-й раз. Первый «Учитель года» состоялся в 1990 году.

Он состоит из двух этапов — отборочного и заключительного. Сначала участники соревнуются на региональном уровне, они демонстрируют различные профессиональные навыки: уроки по дисциплине и мастер-классы.

Заключительный этап включает в себя два очных тура. В первом туре конкурсанты проводят «урок» и «педагогическое интервью» — беседу с членами жюри на актуальные образовательные темы. Лауреатами становятся 20 человек.

Во второй тур входят три конкурсных испытания: «Мастер-класс», «Блицтурнир» и «Образовательный форсаж» (презентация лауреатом самостоятельно выработанного проектного решения для совершенствования системы образования), по итогам которых выбирают одного победителя и шестерых призеров.

В 2024 году победителем конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из петербургской гимназии Леонид Дедюха.