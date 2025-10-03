Учителем года стал преподаватель иностранных языков из Белгорода
Преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области стал учителем года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на церемонии награждения.
«Победитель всероссийского конкурса «Учитель года — 2025» — учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области», — сказал Кравцов (цитата по ТАСС).
Как сообщает портал «БелПресса», Баланчуков неслучайно выбрал данную профессию: его бабушка была заслуженным учителем Казахстана, мать — почетным работником образования России.
«Мне просто посчастливилось пойти на иностранный язык. Всегда им увлекался. Выбрал в качестве экзотики китайский. Потом пошел преподавать в родную гимназию», — сказал преподаватель.
Баланчуков работает в гимназии № 22 Белгорода. Образовательное учреждение открыто в 1985 году, в 2000 году ей присвоили звание «Школа века».
В 2025 году конкурс проводится в 36-й раз. Первый «Учитель года» состоялся в 1990 году.
Он состоит из двух этапов — отборочного и заключительного. Сначала участники соревнуются на региональном уровне, они демонстрируют различные профессиональные навыки: уроки по дисциплине и мастер-классы.
Заключительный этап включает в себя два очных тура. В первом туре конкурсанты проводят «урок» и «педагогическое интервью» — беседу с членами жюри на актуальные образовательные темы. Лауреатами становятся 20 человек.
Во второй тур входят три конкурсных испытания: «Мастер-класс», «Блицтурнир» и «Образовательный форсаж» (презентация лауреатом самостоятельно выработанного проектного решения для совершенствования системы образования), по итогам которых выбирают одного победителя и шестерых призеров.
В 2024 году победителем конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из петербургской гимназии Леонид Дедюха.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов