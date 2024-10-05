Учителем года в России стал преподаватель физики из Петербурга

Леонид Дедюха (Фото: leonid_dedycha / VK)

Победителем конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из петербургской гимназии Леонид Дедюха. Об этом объявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время праздничного концерта в честь Дня учителя в Государственном кремлевском дворце.

«Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года становится учитель физики Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес города Санкт-Петербурга Дедюха Леонид Анатольевич», — сказал Чернышенко (цитата по ТАСС).

Профессию учителя вице-премьер назвал «поистине героической» и пообещал регулярно отмечать успехи и достижения российских педагогов.

В 2024 году конкурс «Учитель года России» состоялся в 35-й раз. Как пишет агентство, его призерами также стали:

учитель русского языка и литературы из Адыгеи Светлана Великова;

учитель истории и обществознания из Белгородской области Игорь Гребенкин;

учитель русского языка из Свердловской области Ольга Коротовских;

учитель русского языка и литературы из Челябинска Екатерина Румбах;

учитель начальных классов из Томской области Александр Смокотин;

учитель русского языка и литературы из Чечни Изнаур Тазуркаев.

5 октября в России ежегодно отмечают День учителя, он официально считается профессиональным праздником. Ранее с Днем учителя российских педагогов поздравил президент Владимир Путин. По его словам, профессия учителя вызывает «особое уважение», так как труд преподавателей является созидательным.