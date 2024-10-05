 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Учителем года в России стал преподаватель физики из Петербурга

Леонид Дедюха
Леонид Дедюха (Фото: leonid_dedycha / VK)

Победителем конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из петербургской гимназии Леонид Дедюха. Об этом объявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время праздничного концерта в честь Дня учителя в Государственном кремлевском дворце.

«Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года становится учитель физики Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес города Санкт-Петербурга Дедюха Леонид Анатольевич», — сказал Чернышенко (цитата по ТАСС).

Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»
Общество
Владимир Путин

Профессию учителя вице-премьер назвал «поистине героической» и пообещал регулярно отмечать успехи и достижения российских педагогов.

В 2024 году конкурс «Учитель года России» состоялся в 35-й раз. Как пишет агентство, его призерами также стали:

  • учитель русского языка и литературы из Адыгеи Светлана Великова;
  • учитель истории и обществознания из Белгородской области Игорь Гребенкин;
  • учитель русского языка из Свердловской области Ольга Коротовских;
  • учитель русского языка и литературы из Челябинска Екатерина Румбах;
  • учитель начальных классов из Томской области Александр Смокотин;
  • учитель русского языка и литературы из Чечни Изнаур Тазуркаев.

5 октября в России ежегодно отмечают День учителя, он официально считается профессиональным праздником. Ранее с Днем учителя российских педагогов поздравил президент Владимир Путин. По его словам, профессия учителя вызывает «особое уважение», так как труд преподавателей является созидательным.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Учитель года физика Конкурс Дмитрий Чернышенко победитель
Дмитрий Чернышенко фото

Дмитрий Чернышенко

вице-премьер России
20 сентября 1968 года
Материалы по теме
Правительство учредило пять именных стипендий для будущих учителей
Общество
В Госдуму внесут законопроект о компенсации морального вреда учителям
Общество
СК завел дело из-за избиения школьника, заступившегося за учительницу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
В МИД назвали успешными прошедшие в Гааге слушания по спору с УкраинойПолитика, 21:46
Беспилотники атаковали пожарную часть в ГорловкеПолитика, 21:34
Австралийский певец Джек Колвелл умер после анонса нового альбомаОбщество, 21:25
Депутат Рады предложил «перенести войну» на территорию БелоруссииПолитика, 21:20
«Спартак» разгромил клуб Карпина в матче РПЛСпорт, 21:03
«Нью-Джерси» во второй раз подряд победил на старте НХЛСпорт, 20:59
Депутаты Азербайджана призвали МИД пересмотреть отношения с СШАПолитика, 20:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Учителем года в России стал преподаватель физики из ПетербургаОбщество, 20:48
Буркина-Фасо начала отзывать у иностранцев лицензии на добычу золотаБизнес, 20:46
В Петербурге задержали замглавы комитета мэрии по инвестициямПолитика, 20:31
Грету Тунберг задержали во время протестной акции в БрюсселеОбщество, 20:25
ФСБ внесла «Авангард народной воли» в список террористовПолитика, 20:20
Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в СШАПолитика, 20:07
В Италии сообщили, что первая ракетка мира сделал предложение КалинскойСпорт, 19:49