Учителем года в России стал преподаватель физики из Петербурга
Победителем конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики из петербургской гимназии Леонид Дедюха. Об этом объявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время праздничного концерта в честь Дня учителя в Государственном кремлевском дворце.
«Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года становится учитель физики Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес города Санкт-Петербурга Дедюха Леонид Анатольевич», — сказал Чернышенко (цитата по ТАСС).
Профессию учителя вице-премьер назвал «поистине героической» и пообещал регулярно отмечать успехи и достижения российских педагогов.
В 2024 году конкурс «Учитель года России» состоялся в 35-й раз. Как пишет агентство, его призерами также стали:
- учитель русского языка и литературы из Адыгеи Светлана Великова;
- учитель истории и обществознания из Белгородской области Игорь Гребенкин;
- учитель русского языка из Свердловской области Ольга Коротовских;
- учитель русского языка и литературы из Челябинска Екатерина Румбах;
- учитель начальных классов из Томской области Александр Смокотин;
- учитель русского языка и литературы из Чечни Изнаур Тазуркаев.
5 октября в России ежегодно отмечают День учителя, он официально считается профессиональным праздником. Ранее с Днем учителя российских педагогов поздравил президент Владимир Путин. По его словам, профессия учителя вызывает «особое уважение», так как труд преподавателей является созидательным.
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