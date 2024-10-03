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Операция Израиля в Ливане ,  
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Росавиация на месяц продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация продлила до 3 ноября ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Российским авиаперевозчикам над Ближним Востоком еще месяц лучше летать днем в связи с эскалацией, а пилотам необходимо соблюдать бдительность, посоветовал авиарегулятор
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам над воздушным пространством Ирана, Израиля и Ирака будут действовать до 2:59 мск 3 ноября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиаперевозчикам посоветовали осуществлять перелеты над этими государствами в определенные часы: 2 и 3 октября таким «окном» был период с 15:30 до 19:00 мск, затем его расширили с 9:00 до 19:00 мск.

«При полетах через воздушное пространство этих стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенных авиационными властями этих государств», — сообщили в Росавиации.

Рекомендации от авиарегулятора появились вслед за эскалацией на Ближнем Востоке: 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС. Израильская армия (ЦАХАЛ) доложила о сбитии почти всех ракет, признала, что некоторые из них достигли целей, и пообещала последствия.

Из-за ударов развернулся самолет с российской делегацией, маршрут которого пролегал через Иран в Катар на третий саммит «Диалог по сотрудничеству в Азии». На борту находились вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев и другие чиновники.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росавиация Иран Израиль Ирак воздушное пространство
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