Росавиация на месяц продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак
Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам над воздушным пространством Ирана, Израиля и Ирака будут действовать до 2:59 мск 3 ноября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Авиаперевозчикам посоветовали осуществлять перелеты над этими государствами в определенные часы: 2 и 3 октября таким «окном» был период с 15:30 до 19:00 мск, затем его расширили с 9:00 до 19:00 мск.
«При полетах через воздушное пространство этих стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенных авиационными властями этих государств», — сообщили в Росавиации.
Рекомендации от авиарегулятора появились вслед за эскалацией на Ближнем Востоке: 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС. Израильская армия (ЦАХАЛ) доложила о сбитии почти всех ракет, признала, что некоторые из них достигли целей, и пообещала последствия.
Из-за ударов развернулся самолет с российской делегацией, маршрут которого пролегал через Иран в Катар на третий саммит «Диалог по сотрудничеству в Азии». На борту находились вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев и другие чиновники.
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