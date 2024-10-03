Суд не стал арестовывать блогера Роммеля, обвиняемого в изнасиловании

Роммеля задержали 1 октября, когда он проходил лечение в Петербурге после ранения в зоне спецоперации. СК возбудил против него уголовное дело по статье об изнасиловании ребенка. Суд оставил мужчину под наблюдением командования

Клауд Роммель (Фото: SPbGS / Telegram)

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу 31-летнего Клауда Роммеля, задержанного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд в удовлетворении требования следствия отказал, избрал Роммелю меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, расположенной в г. Луга, Ленинградская область, на период действия контракта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как следует из материалов суда, 13 августа Роммель получил ранение в зоне спецоперации и сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге. Он был задержан при выходе из медицинского учреждения.

Роммеля задержали 1 октября. СК возбудил против него уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей 12-летнего возраста). По данным следствия, злоумышленник с сентября 2022 года по февраль 2024 года «систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью».

На YouTube-канал Роммеля подписаны более 7 тыс. человек. Канал в основном посвящен православной тематике, а в последние месяцы там публиковались видео с фронта.

Как сообщила Baza, до отправки в зону спецоперации Роммель жил в Санкт-Петербурге с женщиной и ее десятилетней дочкой, причем ребенка Роммель переселил к себе в комнату, по его словам, «из-за ее непростых отношений с матерью». О переселении узнала родственница девочки и, посчитав это странным, обратилась в полицию. Сам блогер все обвинения отрицал, отмечая, что во всем виноваты родители девочки, которые «готовы убить родную дочь и бесчеловечно подставить в полицию ее наставника». Девочка же, с его слов, вынуждена «нести свой крест и идти на Голгофу». Роммель признался, что делал ребенку медицинский массаж, но утверждает, что все его чувства были сугубо отцовские. После того как началась проверка, подозреваемый заключил контракт и уехал в зону спецоперации, там получил ранение и вернулся в Петербург.

По данным «Фонтанки», девочку еще в феврале поместили в центр для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.