Православного блогера задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

В СК сообщили о задержании мужчины по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки. По данным СМИ, речь идет о Клауде Роммеле — авторе YouTube-канала, посвященного в основном православной тематике

Клауд Роммель (Фото: klaudrommel / VK)

Православного блогера Клауда Роммеля, недавно вернувшегося из зоны военной операции, задержали по подозрению в изнасиловании десятилетней девочки, сообщают Baza, «Фонтанка» и РЕН ТВ.

В ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщили о задержании мужчины по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки, однако имени задержанного не раскрыли. Против задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей 12-летнего возраста).

По данным следствия, злоумышленник с сентября 2022 года по февраль 2024 года «систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью».

Baza отмечает, что речь идет именно о 31-летнем Клауде Роммеле, на YouTube-канал которого подписаны свыше 7 тыс. человек. Сам канал в основном посвящен православной тематике, а в последние месяцы там публиковались видео с фронта. Как пишет телеграм-канал, до отправки в зону спецоперации Роммель жил в Санкт-Петербурге с женщиной и ее десятилетней дочкой, причем ребенка Роммель переселил к себе в комнату, по его словам, «из-за ее непростых отношений с матерью». Об этом узнала родственница девочки и, посчитав это странным, обратилась в полицию.

Сам блогер, как пишет Baza, все обвинения отрицал — заявил, что во всем виноваты родители девочки, которые «готовы убить родную дочь и бесчеловечно подставить в полицию ее наставника». Девочка же, с его слов, вынуждена «нести свой крест и идти на голгофу». Роммель признался, что делал ребенку медицинский массаж, но заявил, что все его чувства были сугубо отцовские. После того как началась проверка, блогер уехал в зону спецоперации, где получил ранение и затем вернулся.

По данным «Фонтанки», девочку — фигурантку дела еще в феврале поместили в центр для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.