В Калужской области из зоопарка украли двух кенгурят

Двух кенгурят похитили из зоопарка в Калужской области. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Несколько дней назад из зоопарка в Ярославле пропал еще один кенгуренок.

Фото: Парк птиц «Воробьи»

Следователи в Калужской области завели уголовное дело о хищении двух детенышей кенгуру, сообщила пресс-служба регионального МВД. Всего за последнюю неделю похищено три кенгуренка: в сентябре из ярославского зоопарка пропало еще одно животное.

30 сентября в отдел полиции в Жуковском районе поступило сообщение о хищении двух кенгурят с территории калужского парка птиц «Воробьи».

«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих», — сказал владелец парка Александр Белявский (цитата по RTVI).

Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК «Кража с незаконным проникновением», максимальное наказание по которому составляет до пяти лет лишения свободы. Ущерб устанавливается.

Накануне уголовное дело по той же статье завели в Ярославле по факту хищения детеныша кенгуру из городского зоопарка. Кенгуренок по кличке Крош пропал в ночь на 27 сентября.

Об этом сообщило местное издание «76.ру» со ссылкой на представителей зоопарка. Там считают, что сам детеныш бы выбраться из вольера не смог.

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в интервью RTVI заявил, что случаи похищения кенгурят могут быть связаны. По его словам то, что по меньшей мере три случая похищения кенгуру произошли всего за несколько дней, может говорить об «определенном заказе» и допустил, что животных попытаются продать на черном рынке.

«Кто-то, видимо, изъявил желание приобрести себе кенгуру. Скорее всего, это какой-то частный заказ. На сегодняшний день все зоосообщество активно включилось в поиск этих животных. Примечательно, что пропавшие — это молодые кенгуру, которым требуется особый уход, внимание людей. Как только они где-то появятся, об этом будет мгновенно известно», — сказал Запашный.

Дрессировщик также отметил трудность охраны больших территорий, которые отводятся под зоопарки.