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Любовь Успенская получила гражданство России

Любовь Успенская получила российское гражданство
Любовь Успенская
Любовь Успенская (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Певица Любовь Успенская получила гражданство России. Об этом она сообщила ТАСС.

«Я уже отпраздновала получение гражданства [России]. <...> И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <...> Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась», — сказала она.

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Успенская родилась в Киеве 24 февраля 1954 года. У певицы есть гражданство США, она прожила там более 20 лет. В Россию певица приехала в 1993 году.

В декабре 2022 года на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Успенская сообщила журналистам, что не получила российский паспорт после распада СССР и потому была только гражданкой США, куда уехала в 1980-х годах. Тогда же певица сказала, что намерена в ближайшее время получить российский паспорт.

За карьеру Успенская 16 раз получала премию «Шансон года». Певица выпустила 12 студийных альбомов. Весной должна выйти ее 13-я пластинка под названием «Сила моя со мной», сообщили ТАСС в пресс-службе артистки.

Певица отметила, что название альбома совпадает с наименованием ее песни на стихи официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Дипломат и раньше писала стихи для песен Успенской, к примеру, для композиции «Я слишком тебя любила»

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Любовь Успенская

певица
24 февраля 1954 года
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