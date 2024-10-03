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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ТАСС сообщил о подготовке второго теракта фигурантами дела «Крокуса»

ТАСС: фигурантам дела «Крокуса» вменили подготовку второго теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Троим соучастникам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» предъявлено обвинение в подготовке еще одного теракта, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — приводит агентство выдержку из документов.

По данным агенстства, совершить нападение фигуранты планировали при помощи самодельной бомбы. По этой причине им также вменяют незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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