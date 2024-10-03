ТАСС сообщил о подготовке второго теракта фигурантами дела «Крокуса»

Троим соучастникам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» предъявлено обвинение в подготовке еще одного теракта, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — приводит агентство выдержку из документов.

По данным агенстства, совершить нападение фигуранты планировали при помощи самодельной бомбы. По этой причине им также вменяют незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой.

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