В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр

Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м, горят обшивка и кровля здания, кровля обрушилась над фойе. Пострадавших, по предварительным данным, нет

Здание Хабаровского краевого музыкального театра загорелось в центре Хабаровска, сообщило региональное управление МЧС.

На место прибыли пожарные, — 39 человек и восемь единиц техники. Специалисты уже обследуют помещения и локализуют пожар.

Позднее в МЧС уточнили, что горят обшивка и кровля здания на площади 1 тыс. кв. м.

На кадрах, которые показало ведомство, видно, что здание частично обрушилось. В МЧС уточнили, что произошло обрушение кровли над фойе.

Через час к тушению пожара привлекли высотную технику, а группировку пожарных увеличили до 50 человек.

На момент начала пожара в театре находились три человека, они эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Хабаровский краевой музыкальный театр расположен по адресу: улица Карла Маркса, д. 64. Театр основан в 1926 году. Это крупнейший профессиональный театр Хабаровского края, говорится на сайте учреждения.

Ежегодно на сцене театра проходит более 250 спектаклей, концертов, других мероприятий, учреждение принимает 175 тыс. зрителей. Репертуар театра насчитывает более 40 постановок, среди них - балет, опера, музыкальные комедии, мюзиклы, оперетты, хореографические и музыкально-драматические спектакли.