На севере Москвы загорелась гостиница «Охотник»
На севере Москвы возник пожар в здании рядом с метро «Водный стадион», сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.
«Принятыми мерами загорание на кровле административного восьмиэтажного здания оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 20 кв. м», — рассказали в ведомстве.
Из здания самостоятельно эвакуировались около 120 человек, информации о пострадавших нет.
Пожар начался по адресу: Головинское шоссе, 1. Внутри находятся гостиница, несколько кафе, банк, фитнес-студия. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что огонь возник в гостинице «Охотник».
1 октября в кафе у метро «Савеловская» в Москве произошел пожар. Огонь распространился по площади 30 кв. м. Для тушения пожара привлекли 21 специалиста и шесть единиц техники.
Позже в МЧС сообщили, что возгорание полностью ликвидировано. По данным телеграм-канала «Новости Москвы», горели торговые ряды у станции метро «Савеловская».
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