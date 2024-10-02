На севере Москвы загорелась гостиница «Охотник»

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На севере Москвы возник пожар в здании рядом с метро «Водный стадион», сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Принятыми мерами загорание на кровле административного восьмиэтажного здания оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 20 кв. м», — рассказали в ведомстве.

Из здания самостоятельно эвакуировались около 120 человек, информации о пострадавших нет.

Пожар начался по адресу: Головинское шоссе, 1. Внутри находятся гостиница, несколько кафе, банк, фитнес-студия. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что огонь возник в гостинице «Охотник».

1 октября в кафе у метро «Савеловская» в Москве произошел пожар. Огонь распространился по площади 30 кв. м. Для тушения пожара привлекли 21 специалиста и шесть единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание полностью ликвидировано. По данным телеграм-канала «Новости Москвы», горели торговые ряды у станции метро «Савеловская».