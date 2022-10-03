Мутко рассказал, как вырастет доля ипотеки на частные дома

По словам Мутко, уже в августе 7% всех выдач ипотеки приходилось на строительство частных домов

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В этом году 1% всех выдач ипотеки приходился на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил в интервью телеканалу РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«За этот год мы сделали колоссальную работу при поддержке правительства, вместе с правительством России и поддержкой президента. Во-первых, мы распространили все льготные и субсидированные программы на ИЖС. Этого никогда не было. В структуре ипотеки, вот мы говорим, 1 млн 900 тыс. ипотечных в прошлом году было выдано. Всего 1% на ИЖС», — сказал Мутко.

При этом, отметил он, официально мониторинг еще запущен не был, он заработает со следующего года.

«Мы начали вести мониторинг сами. Сделали кабинет каждому банку. Попросили, сделали ЦБ специальную анкету. Я вам могу сказать, что уже в августе месяце 7% на ИЖС. Думаю, что по году это будет 3%», — добавил гендиректор «Дом. РФ».

В июне правительство запустило в России пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Льготная ставка по ипотеке на самостоятельное строительство частных домов составит не более 7%. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб., для других регионов — 6 млн руб.

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По новым условиям, в качестве залога можно будет принять земельный участок, на котором планируется строительство, и дом после его возведения. Завершить строительство нужно в течение года с даты заключения кредитного договора. По оценкам «Дом.РФ», благодаря такому решению в 2022 году по этой программе может быть выдано около 8 тыс. кредитов на сумму свыше 50 млрд руб.