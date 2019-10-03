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Суд арестовал на 10 суток сына вице-президента МТС из-за погони в Москве
Ибрагимова-младшего признали виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции. Он проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться и скрылся, его обнаружили спустя несколько часов
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Головинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд признал Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП [неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции] и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — заявили в пресс-службе.

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СМИ показали видео задержания сына вице-президента МТС после погони

СМИ сообщили о задержании 25-летнего сына Ибрагимова в Москве ранее в четверг. ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Москве передавал, что сотрудники ДПС на улице Беломорской попытались остановить автомобиль BMW шестой серии, но водитель проигнорировал требование. Сотрудники ГИБДД начали погоню, нарушителю удалось скрыться. Автомобиль обнаружили только спустя четыре часа.

При этом РЕН ТВ сообщал, что управлявший автомобилем молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Telegram-канал Baza также передавал, что у Ибрагимова-младшего нашли наркотики и пистолет.

Авторы: Роман Кирьянов, Юлия Выродова
Теги: МТС, погоня
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СМИ показали видео задержания сына вице-президента МТС после погони
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