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СМИ показали видео задержания сына вице-президента МТС после погони
По данным СМИ, 25-летний молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, у него в машине нашли пакетики с запрещенными веществами и пистолет

В Москве задержали 25-летнего сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись задержания, которая оказалась у него в распоряжении, а также Telegram-канал Baza. Различить лицо человека на видео сложно.

По данным РЕН ТВ, молодой человек во время задержания был в состоянии наркотического опьянения. Он управлял автомобилем, не остановился по требованию правоохранителей и на протяжении нескольких часов пытался скрыться от преследования, однако вскоре остановился.

Baza со ссылкой на неназванный источник уточняет, что полиция задержала Ибрагимова-младшего с наркотиками, а также нашла у него в машине пистолет. Telegram-канал указывает, что «ГИБДД несколько часов гоняла по всей Москве вишневую BMW Ибрагимова». На кадрах РЕН ТВ видно, как молодого человека, разбив боковое стекло, вытаскивают из такого автомобиля, поскольку сам он выходить из машины отказывался.

«Такой информации пока нет», — завили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками сына вице-президента МТС.

В ГИБДД на звонки РБК не ответили. РБК направил запрос в МТС.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина, Анна Балашова
Теги: Москва, полиция, задержание, МТС
РБК
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