СМИ узнали о свадьбе сооснователя Google Сергея Брина

Сооснователь Google, президент компании Alphabet Сергей Брин женился, сообщает Page Six. Избранницей 46-летнего бизнесмена стала Николь Шанахан — гендиректор патентной компании ClearAccessIP.
По данным издания, они встречались два года, у пары в 2018 году родилась дочь. 34-летняя Шанахан по образованию юрист, училась в Стэнфордском университете и Университете Пьюджет-Саунд.
РБК направил запрос в пресс-службы Google и Alphabet.
У Брина это второй брак. В 2007 году он женился на Энн Воджицки — тоже бизнесвумен. В 2008 году у них родился сын, а в 2011-м — дочь. В 2015 году пара решила расторгнуть брак.