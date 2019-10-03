ТАСС сообщил о подготовке МС-21 к экстренной посадке в Подмосковье

ТАСС сообщил о подготовке МС-21 к экстренной посадке в Подмосковье

Во время испытательного полета в подмосковном Жуковском у самолета МС-21 возникла техническая неисправность, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, воздушное судно готовится к экстренной посадке.

«У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — сказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, сбой в работе шасси произошел во время первой попытки сесть.

В пресс-службе аэропорта Жуковский заявили РБК, что «пока не обладают информацией».

Материал дополняется