СКР задержал зампредседателя ДОСААФ по делу о подкупе

В Москве задержали заместителя председателя ДОСААФ по развитию Петра Касерина и замначальника управления имущественного комплекса организации Расула Битиева. СКР подозревает их в коммерческом подкупе

Петр Касерин (Фото: tirdosaaf.ru)

В Москве сотрудники СКР задержали заместителя председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) по развитию Петра Касерина и замначальника управления имущественного комплекса организации Расула Битиева. Их подозревают в совершении коммерческого подкупа.

Руководителям ДОСААФ инкриминируется ч. 8 ст. 204 УК РФ (подкуп в особо крупном размере, до 12 лет лишения свободы), сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ДОСААФ.

По словам собеседника в ДОСААФ, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте Битиева и помещении Касерина в СИЗО. «Для нас их задержание было шоком. Были проверки и Минобороны, и Счетной палаты, которые никаких нарушений не находили. Расул Ризванович [Битиев] — вообще человек исключительно порядочный», — добавил он.

Помощник Касерина Анастасия Ширшова сообщила РБК, что не может подтвердить информацию о задержании руководителя. «Официального подтверждения этой информации у меня нет», — сказала она.

Указанные на сайте ДОСААФ​ рабочие телефоны Петра Касерина и Расула Ризваева на момент написания материала не отвечали. В пресс-службе ДОСААФ не смогли предоставить оперативный комментарий. РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

Бизнесмен Петр Касерин был назначен заместителем руководителя ДОСААФ по развитию в июле 2017 года, говорится в его официальной биографии, уже удаленной с сайта ДОСААФ. На сайте сервиса Web.Archive доступна сохраненная копия страницы от 2 сентября 2018 года.

Касерин, выпускник Московского государственного университета управления по специальности «управление в строительстве», с 1999 по 2006 год руководил собственной строительной компанией «СтройИнжинирингГрупп».

«С 2006 по 2007 год занимал руководящие должности в крупных российских и международных компаниях — поставщиках строительных и отделочных материалов: Onninen и «Риком-ТТ», — уточняется на сайте ДОСААФ.

В период с 2007 по 2013 год Касерин возглавлял столичную компанию «ПО «ПРОМАРМАТУРА». В 2013 году Касерин стал заместителем гендиректора «КМТС Мосэлектротягстрой», «основного исполнителя строительного заказа Министерства обороны», говорилось в справке на сайте ДОСААФ.

С 2015 по 2017 год Касерин возглавлял строительную компанию «Флешстрой» — застройщика, возводившего высотный административно-жилой комплекс в Уссурийске. По данным СПАРК, Касерин также является совладельцем компании ООО «Кантринэт», работающей на рынке связи.