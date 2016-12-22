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СКР задержал зампредседателя ДОСААФ по делу о подкупе
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СКР задержал зампредседателя ДОСААФ по делу о подкупе
Общество, 19:52
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СКР задержал зампредседателя ДОСААФ по делу о подкупе
В Москве задержали заместителя председателя ДОСААФ по развитию Петра Касерина и замначальника управления имущественного комплекса организации Расула Битиева. СКР подозревает их в коммерческом подкупе
Петр Касерин (Фото: tirdosaaf.ru)

В Москве сотрудники СКР задержали заместителя председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) по развитию Петра Касерина и замначальника управления имущественного комплекса организации Расула Битиева. Их подозревают в совершении коммерческого подкупа.

Руководителям ДОСААФ инкриминируется ч. 8 ст. 204 УК РФ (подкуп в особо крупном размере, до 12 лет лишения свободы), сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ДОСААФ.

По словам собеседника в ДОСААФ, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте Битиева и помещении Касерина в СИЗО. «Для нас их задержание было шоком. Были проверки и Минобороны, и Счетной палаты, которые никаких нарушений не находили. Расул Ризванович [Битиев] — вообще человек исключительно порядочный», — добавил он.

Помощник Касерина Анастасия Ширшова сообщила РБК, что не может подтвердить информацию о задержании руководителя. «Официального подтверждения этой информации у меня нет», — сказала она.

Указанные на сайте ДОСААФ​ рабочие телефоны Петра Касерина и Расула Ризваева на момент написания материала не отвечали. В пресс-службе ДОСААФ не смогли предоставить оперативный комментарий. РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

Бизнесмен Петр Касерин был назначен заместителем руководителя ДОСААФ по развитию в июле 2017 года, говорится в его официальной биографии, уже удаленной с сайта ДОСААФ. На сайте сервиса Web.Archive доступна сохраненная копия страницы от 2 сентября 2018 года.

Касерин, выпускник Московского государственного университета управления по специальности «управление в строительстве», с 1999 по 2006 год руководил собственной строительной компанией «СтройИнжинирингГрупп».

«С 2006 по 2007 год занимал руководящие должности в крупных российских и международных компаниях — поставщиках строительных и отделочных материалов: Onninen и «Риком-ТТ», — уточняется на сайте ДОСААФ.

В период с 2007 по 2013 год Касерин возглавлял столичную компанию «ПО «ПРОМАРМАТУРА». В 2013 году Касерин стал заместителем гендиректора «КМТС Мосэлектротягстрой», «основного исполнителя строительного заказа Министерства обороны», говорилось в справке на сайте ДОСААФ.

С 2015 по 2017 год Касерин возглавлял строительную компанию «Флешстрой» — застройщика, возводившего высотный административно-жилой комплекс в Уссурийске. По данным СПАРК, Касерин также является совладельцем компании ООО «Кантринэт», работающей на рынке связи.

ДОСААФ России — подведомственная Минобороны организация-преемник советского Добровольного общества содействия армии и флоту, существовавшего в СССР под разными названиями с 1920 года. В 2009 году премьер-министр Владимир Путин подписал постановление правительства «Об Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ», в соответствии с которым предполагалось создать на базе ДОСААФ «качественно новую систему допризывной подготовки», включающей в себя военно-патриотическое воспитание, развитие массовых военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта.

По данным ДОСААФ, у него больше 10 тысяч отделений в 81 регионе, а также более 600 образовательных организаций, 490 спортивных и более 100 авиационных. Возглавляет ДОСААФ бывший командующий ВДВ и первый заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Колмаков.

С декабря 2016 года председателем попечительского совета ДОСААФ стал Аркадий Ротенберг. Наблюдательный совет организации возглавляет министр обороны Сергей Шойгу. До недавнего времени в министерстве его курировал статс-секретарь военного ведомства Сергей Панков, с августа ДОСААФ перешел в ведение нового заместителя Шойгу — начальника Главного военно-политического управления Игоря Картаполова.

Авторы: Максим Солопов, Дмитрий Серков.
Теги: ГСУ СКР , ДОСААФ
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