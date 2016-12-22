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Яхту югославского диктатора Тито выставили на продажу
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Яхту югославского диктатора Тито выставили на продажу
Общество, 14:24
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Яхту югославского диктатора Тито выставили на продажу
На торги в Черногории выставили яхту, принадлежавшую бывшему президенту Югославии Иосипу Брозу Тито — политическому диктатору и любителю роскоши. За деревянное судно правительство рассчитывает выручить не менее $80 тыс.
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В Черногории выставили на продажу 34-метровую яхту «Ядранка», которая принадлежала маршалу Иосипу Брозу Тито, сообщает Reuters.

Содержание судна обходится слишком дорого бюджету, поэтому «Ядранку», которую построили в 1977 году на верфи в хорватской Кралевице, выставили на торги по начальной цене €80 тыс. Деревянный корабль, который пребывает в довольно плохом состоянии, с 2017 года стоит на сухой стоянке в городе Бар. Когда «Ядранка» была на ходу, она могла развивать скорость 25 узлов, вмещая 40 пассажиров и 14 членов экипажа, отмечает Reuters.

В 2017 году яхту уже пытались продать за €80 тыс., однако лот никто не приобрел. Правительство рассчитывало, что новый владелец захочет переоборудовать яхту в плавучий музей и поставить ее на причал в Которе или Тивате.

В 2007 году Черногория продала другую яхту Тито, «Приморка», за €104 тыс. Третье судно диктатора, «Галеб», ржавеет на приколе в хорватском порту Риека, отмечает Reuters.

За сколько продают вещи диктаторов на аукционах Еще 4 фото
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Иосип Броз Тито был военным и одним из лидеров партизанского движения в Югославии во время Второй мировой войны. В январе 1953 года его избрали президентом Социалистической Федеративной Республики Югославия. На этом посту он оставался до своей смерти в 1980 году. По отношению к СССР проводил политику неприсоединения и не участвовал в Организации стран Варшавского договора.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: яхта , Югославия
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