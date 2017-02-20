За сколько продают вещи диктаторов на аукционах

Вещи Гитлера часто продают на аукционах. В 2006 году на аукционе Jefferys (Уэльс) было продано пять его картин. В 2009 году — еще 15 картин. Они обошлись новым владельцам в ​$120 тыс.

В июне 2012 года на аукционе в Мюнхене были проданы несколько пар брюк Адольфа Гитлера, его рентгентовские снимки, капсула, в которой хранил яд Герман Геринг (стартовая цена — €25 тыс.) и несколько личных вещей Евы Браун.

В июне 2015 года 14 картин, написанных Гитлером, было продано за $496 тыс. (400 тыс. фунтов стерлингов).

На фото: одна из картин, авторство которой приписывают Гитлеру, была продана на аукционе в Германии за €50 тыс.