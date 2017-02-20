За сколько продают вещи диктаторов на аукционах

На торгах аукционного дома Alexander Historical Auctions (США) личный телефон лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера был продан за $243 тыс. (£195 тыс.) 19 февраля 2017 года. Имя покупателя не раскрывается.
Телефон марки Siеmens модели W38 покрыт красным лаком. На телефон также нанесены имя Гитлера и символ нацистской партии. Аппарат был подарен Гитлеру вермахтом, а после взятия Берлина в 1945 году он был обнаружен в одном из бункеров советскими солдатами, которые затем передали телефон британскому офицеру Ральфу Рейнеру. Продать телефон решил сын Рейнера, который назвал его «оружием массового поражения».
Вещи Гитлера часто продают на аукционах. В 2006 году на аукционе Jefferys (Уэльс) было продано пять его картин. В 2009 году — еще 15 картин. Они обошлись новым владельцам в $120 тыс.
В июне 2012 года на аукционе в Мюнхене были проданы несколько пар брюк Адольфа Гитлера, его рентгентовские снимки, капсула, в которой хранил яд Герман Геринг (стартовая цена — €25 тыс.) и несколько личных вещей Евы Браун.
В июне 2015 года 14 картин, написанных Гитлером, было продано за $496 тыс. (400 тыс. фунтов стерлингов).
На фото: одна из картин, авторство которой приписывают Гитлеру, была продана на аукционе в Германии за €50 тыс.
В 1996 году на аукционе был продан автомобиль Lancia Astura Бенито Муссолини за $293 тыс. В 2005 году он был перепродан вновь за $140 тыс.
Автомобиль был впервые представлен в 1931 году на Парижском автосалоне. В 1938 году Муссолини ждал Адольфа Гитлера с визитом. К его приезду завод по производству автомобилей получил заказ на четыре (по другой версии — шесть) таких автомобиля.
В 2007 году были выставлены на аукцион личные вещи Саддама Хусейна общей стоимостью $700 тыс. Среди продаваемых вещей — часы Rolex за $200 тыс., солнцезащитные очки от Dior за $12 тыс. и ручка Cartier за $5 тыс., а также серебряное кольцо с надписью на арабском языке: «Для тебя будут открыты врата небесные».
На фото: кресло из дворца Хусейна
В январе 2012 года были выставлены на аукцион вещи румынского лидера Николае Чаушеску. Среди лотов — одеяло из леопарда первоначальной стоимостью €1800, авторучка первоначальной стоимостью €2 тыс., а также шубы жены Чаушеску Елены.
15 февраля 2017 года Верховный суд Филиппин лишил Имельду Маркос, жену сбежавшего в 1986 году из страны после 21 года правления Фердинанда Маркоса, права на возвращение конфискованных драгоценностей. Драгоценности на сумму $21 млн будут выставлены на аукцион.