В Беслане начались траурные мероприятия к 20-й годовщине теракта

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В Беслане началась вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе № 1 в 2004 году, сообщил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.

Траурные мероприятия продлятся три дня.

«В Осетии наступают священные для нас дни — дни памяти и тишины», — написал Меняйло.

Глава региона сообщил, что передал местной епархии икону Святых Вифлеемских младенцев. Икону регион получил в дар от президента России Владимира Путина.

20 августа Путин прибыл в Беслан, где впервые посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены погибшие в результате теракта. Последний раз президент приезжал в город в 2008 году.

Отряд террористов захватил школу в Беслане утром 1 сентября 2004 года прямо во время праздничной линейки. В заложниках оказались более 1200 человек, большинство — школьники. Боевики три дня удерживали заложников в спортивном зале без еды и воды.

3 сентября в здании школы раздался взрыв, спецслужбы пошли на штурм. В результате теракта погибли более 300 человека, две трети из которых — дети. В ходе операции по освобождению заложников погибли десять сотрудников ФСБ и двое сотрудников МЧС.

В 2017 году Европейский суд по правам человека сообщил, что нашел нарушения при подготовке и проведении операции, а также в том, что «касается применения оружия в отношении заложников». Жалобы в ЕСПЧ подали 409 человек. Суд постановил, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.