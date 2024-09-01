 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Беслане начались траурные мероприятия к 20-й годовщине теракта

Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram
Фото: sergeimeniaylo / Telegram

В Беслане началась вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе № 1 в 2004 году, сообщил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.

Траурные мероприятия продлятся три дня.

«В Осетии наступают священные для нас дни — дни памяти и тишины», — написал Меняйло.

Глава региона сообщил, что передал местной епархии икону Святых Вифлеемских младенцев. Икону регион получил в дар от президента России Владимира Путина.

20 августа Путин прибыл в Беслан, где впервые посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены погибшие в результате теракта. Последний раз президент приезжал в город в 2008 году.

Трёхдневная вахта памяти в Беслане

Отряд террористов захватил школу в Беслане утром 1 сентября 2004 года прямо во время праздничной линейки. В заложниках оказались более 1200 человек, большинство — школьники. Боевики три дня удерживали заложников в спортивном зале без еды и воды.

3 сентября в здании школы раздался взрыв, спецслужбы пошли на штурм. В результате теракта погибли более 300 человека, две трети из которых — дети. В ходе операции по освобождению заложников погибли десять сотрудников ФСБ и двое сотрудников МЧС.

В 2017 году Европейский суд по правам человека сообщил, что нашел нарушения при подготовке и проведении операции, а также в том, что «касается применения оружия в отношении заложников». Жалобы в ЕСПЧ подали 409 человек. Суд постановил, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Беслан теракт в Беслане Сергей Меняйло Северная Осетия
Материалы по теме
Офицер «Альфы» рассказал о первоначальном плане штурма школы в Беслане
Политика
Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Видео
Общество
Акция в память о жертвах теракта в Беслане. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Спасатели добрались до места крушения вертолета на КамчаткеОбщество, 12:04
Экс-футболист ПСЖ и «Лестера» умер в 39 летСпорт, 11:57
МИД заявили об отсутствии планов атаковать территорию стран НАТОПолитика, 11:47
Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погиблиОбщество, 11:37
NYT узнала, что США усомнились в поражении F-16 на Украине из PatriotПолитика, 11:29
В Беслане начались траурные мероприятия к 20-й годовщине терактаОбщество, 11:25
ТАСС узнал о признании вины фигурантом дела о покушении на СобчакПолитика, 11:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
IPO для селлера: перспективы публичного размещения «Маркет Эксперт»Инвестиции, 11:00
МЧС сообщило о локализации возгорания на территории Московского НПЗОбщество, 10:51
Офицер «Альфы» рассказал о первоначальном плане штурма школы в БесланеПолитика, 10:48
На Камчатке нашли обломки пропавшего с 19 пассажирами вертолета Ми-8ТОбщество, 10:44
«РИА Новости» узнало о долге в ₽2 млрд у давшего взятку в гособоронзаказеОбщество, 10:31
Госдеп напомнил Китаю о договоре США с Филиппинами о совместной оборонеПолитика, 10:25
Недвижимость Таиланда: 7 главных ошибок начинающих инвесторовPro, 10:19