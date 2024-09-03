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В Кабардино-Балкарии произошла вспышка кишечной инфекции

В Кабардино-Балкарии 70 человек госпитализировали с кишечной инфекцией
Вспышка инфекции произошла в районе «Северный» города Баксана. К медикам обратились более 200 человек, по данным минздрава, 70 из них госпитализировали. Жителям рекомендовали не пить водопроводную воду
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В городе Баксане в Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции, с характерными симптомами госпитализированы 70 человек, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Один пациент — подросток 2008 года рождения — находился в реанимации. После того, как его состояние начало улучшаться, его перевели в стационар.

Ведомство оценило состояние всех госпитализированных как среднетяжелое. Большинство из тех, кто обратился к медикам с теми же симптомами, лечатся амбулаторно в связи с легким течением заболевания.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Накануне республиканское управление Роспотребнадзора сообщило о росте числа случаев заболевания кишечной инфекцией в Баксане. Большую часть из них зарегистрировали в районе «Строительный». Жителям рекомендовали употреблять и использовать в бытовых целях кипяченую или бутилированную воду. Специалисты взяли пробы воды, чтобы установить причину роста заболеваемости.

Местные власти пообещали жителям организовать подвоз питьевой воды в случае необходимости.

Проверку по факту вспышки инфекции начала прокуратура. По информации ведомства, всего за медицинской помощью из-за нее обратились 212 человек, госпитализированы 56 детей. Работу приостановили две школы, два городских детских сада и один колледж.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Кабардино-Балкария кишечная инфекция отравление
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