Умер генконструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский

Конструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский умер в 98 лет

В 98 лет скончался генконструктор 187 субмарин, Герой России Игорь Спасский. Среди его разработок — в том числе атомная подлодка «Курск»

Игорь Спасский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В возрасте 98 лет умер Герой России, генеральный конструктор около 200 советских и российских подводных лодок, экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский, сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России. Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» стало символом надежности и инноваций», — говорится в сообщении.

К числу его разработок относятся атомная подлодка «Курск», подводные крейсеры стратегического назначения «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», а также атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей». Всего по его проектам было построено 187 субмарин, из которых 91 — дизель-электрическая, 96 — атомные. Они составляют ядро советского и российского флота.

Спасский родился 2 августа 1926 года в городе Богородск (ныне — Ногинск) Московской области. Окончил Московскую военно-морскую школу, Бакинское военно-морское подготовительное училище и поступил на службу в ВМФ СССР.

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В разработке подлодок начал участвовать с 1950 года, с 1953-го работал в ЦБ МТ «Рубин», которое возглавил спустя 30 лет. Был академиком РАН. Спасский — Герой России, Герой Социалистического Труда, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он был удостоен орденов Трудового Красного Знамени (1963), Ленина (1970 и 1978), Октябрьской Революции (1986), «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002) и Почета (2010).