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В Забайкалье задержали третьего участника драки с ветераном спецоперации

Третий участник избиения ветеранов СВО в Забайкалье сам сдался полиции
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Военная операция на Украине

Следователи в Забайкальском крае задержали третьего причастного к нападению на участника военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

43-летний мужчина сам пришел в отдел полиции, где был задержан, отметили в МВД. Убедил его туда прийти и «не препятствовать ходу расследования уголовного дела» прокурор Нерчинско-Заводского района, заявили в прокуратуре региона. До этого мужчина был арестован заочно и объявлен в розыск.

«В настоящее время третий фигурант задержан следователем в порядке ст. 91 УПК и будет заключен под стражу, с его участием производятся необходимые следственные действия», — рассказали в СК.

Двух других фигурантов — мужчин в возрасте 19 и 27 лет — задержали ранее, им уже предъявили обвинения и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела ведется по ч. 2 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Конфликт произошел в начале августа в одном из кафе села Нерчинский Завод. По данным следствия, группа злоумышленников спровоцировала конфликт с двумя 36-летними участниками военной операции. Одному из мужчин нанесли удары, сорвали с одежды пострадавшего государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль. В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тыс. руб.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения и сами проявили агрессию по отношению к участникам спецоперации, хотя те пытались избежать конфликта. Источник «МК Чита» сообщал, что оба участника военной операции «имеют ранения, которые сильно ограничивают их возможность передвигаться».

Теги
Забайкальский край задержание нападение ветеран боевых действий ветеран драка Военная операция на Украине
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