В Забайкалье задержали третьего участника драки с ветераном спецоперации

Третий участник избиения ветеранов СВО в Забайкалье сам сдался полиции

Следователи в Забайкальском крае задержали третьего причастного к нападению на участника военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

43-летний мужчина сам пришел в отдел полиции, где был задержан, отметили в МВД. Убедил его туда прийти и «не препятствовать ходу расследования уголовного дела» прокурор Нерчинско-Заводского района, заявили в прокуратуре региона. До этого мужчина был арестован заочно и объявлен в розыск.

«В настоящее время третий фигурант задержан следователем в порядке ст. 91 УПК и будет заключен под стражу, с его участием производятся необходимые следственные действия», — рассказали в СК.

Двух других фигурантов — мужчин в возрасте 19 и 27 лет — задержали ранее, им уже предъявили обвинения и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела ведется по ч. 2 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Конфликт произошел в начале августа в одном из кафе села Нерчинский Завод. По данным следствия, группа злоумышленников спровоцировала конфликт с двумя 36-летними участниками военной операции. Одному из мужчин нанесли удары, сорвали с одежды пострадавшего государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль. В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тыс. руб.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения и сами проявили агрессию по отношению к участникам спецоперации, хотя те пытались избежать конфликта. Источник «МК Чита» сообщал, что оба участника военной операции «имеют ранения, которые сильно ограничивают их возможность передвигаться».