Кадыров заявил, что вопрос запрета перевода трудов хадисов скоро решится

Все сборники хадисов и все общепризнанные комментарии не будут запрещены в России, сообщил глава Чечни. Ранее Минюст внес «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Вопрос запрета перевода сборников хадисов решится в скором времени. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«В ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадисов будет окончательно решен. Администрация Президента России приняла решение уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание», — говорится в сообщении.

Все сборники хадисов и все общепризнанные комментарии не будут запрещены в России, говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.

Кадыров указал, что это решение демонстрирует стремление российских властей достичь межконфессионального мира, и поблагодарил президента России Владимира Путина и его администрацию за «уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых».

Глава Чечни подчеркнул, что каждый, «кто посягает на Коран, Сунну, Шариат и Тарикат выдает в себе террориста», не имеющего ничего общего с исламом.

Минюст России 29 августа внес «Сахих аль-Бухари», один из основных для суннитов сборников хадисов (достоверных изречений пророка Мухаммеда, сказанных в присутствии свидетелей), в список экстремистских материалов на основании решения Лаишевского районного суда Татарстана.

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Тогда Кадыров раскритиковал это решение и призвал пересмотреть его. По словам главы Чечни, татарстанский суд принял соответствующее решение после проведения некомпетентной экспертизы.

Он указал на то, что мусульманские ученые признают «Сахих аль-Бухари» первым по значимости религиозным текстом после Корана. Чеченский лидер также заявил, что если решение о признании сборника хадисов не будет пересмотрено, «мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома».

Помимо «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов были внесены еще несколько текстов: первый из трех томов книги «Толкование Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого» авторства Абд ар-Рахмана бин Насир ас-Саади, а также книга «Булуг аль-Марам. Достижение цели в уяснении основ Шариата», где собраны предания, в которых указаны правила совершения религиозных обрядов, а также законы, регулирующие взаимоотношения между людьми.

