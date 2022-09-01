Кадыров осудил внесение «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских книг

Глава Чечни заявил, что мусульманские ученые считают книгу первой по значимости после Корана, и пригрозил, что, если решение Минюста не отменят, мусульмане в России «не будут чувствовать себя как дома»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал и призвал пересмотреть внесение «Сахих аль-Бухари», одного из основных для суннитов сборников хадисов (достоверных изречений пророка Мухаммеда, сказанных в присутствии свидетелей), в список экстремистских материалов. Об этом он написал в Telegram-канале.

В список экстремистских материалов «Сахих аль-Бухари» был внесен Минюстом 29 августа на основании решения Лаишевского районного суда Татарстана, принятого в декабре, и апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Верховного суда республики от минувшего июля.

Кадыров заявил, что татарстанский суд принял соответствующее решение после проведения экспертизы, и назвал ее некомпетентной. «И теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания?» — написал глава Чечни, отметив, что мусульманские ученые признают «Сахих аль-Бухари» первым по значимости религиозным текстом после Корана.

Чеченский лидер также заявил, что если решение о признании сборника хадисов не будет пересмотрено, «мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома». «И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому». — предупредил он.

«Я уверен, что руководство государства и администрация президента обратят внимание на вердикт суда. Нет сомнений в том, что необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов. Сборник хадисов «Бухари» — это надежный и достоверный источник того, как жил и на что наставлял наш любимый пророк Мухаммад», — добавил он.

Кроме «Сахих аль-Бухари» 29 августа в список экстремистских материалов были внесены еще четыре текста. Среди них первый из трех томов книги «Толкование Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого» авторства Абд ар-Рахмана бин Насир ас-Саади, а также книга «Булуг аль-Марам. Достижение цели в уяснении основ Шариата», где собраны предания, в которых указаны правила совершения религиозных обрядов, а также законы, регулирующие взаимоотношения между людьми. Эти книги были запрещены на основании тех же решений суда, что и «Сахих аль-Бухари».