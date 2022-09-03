В Ижевске неизвестный ранил двух полицейских при попытке поджога отдела полиции

В Ижевске неизвестный напал на отдел полиции и ранил двух сотрудников

Двое сотрудников полиции получили ранение при попытке остановить мужчину, который бросил в здание отдела полиции две бутылки с зажигательной смесью, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Удмуртии.

«Около 2 часов ночи неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции № 2 две бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что возгорание было ликвидировано дежурным нарядом полиции.

По данным Telegram-канала Mash, в результате действий злоумышленника двое сотрудников полиции были госпитализированы, один из них остается в тяжелом состоянии. В ответ на действия мужчины полицейские открыли огонь, нападавший также был ранен и доставлен в РКБ № 1.

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