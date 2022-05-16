Экс-депутата Госдумы приговорили к колонии за нападение на полицейского

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 11:27
Как молодые логистические компании чувствуют себя на освободившемся рынке РБК +, 11:26
ВЭФ описал пять сценариев влияния конфликта на Украине на торговлю Экономика, 11:22
В «Химках» назвали преждевременными сообщения об уходе Жиркова и Мамаева Спорт, 11:16
АЦБК и «Ротек» подписали контракт на поставку второй турбины Пресс-релиз, 11:15
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:03
«Яндекс» исключил перенос штаб-квартиры и релокацию команды в Тель-Авив Бизнес, 11:02
Dolce vita: как устроено производство шоколадных конфет Индустрия 4.0, 11:00 
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:59
Минобороны России заявило о потере Украиной трех боевых самолетов Политика, 10:53
Вице-мэр Ефимов назвал объемы оказанной помощи застройщикам Москвы Город, 10:53
Распродажи нет: какие скидки дают продавцы квартир при падающем спросе Недвижимость, 10:49
Рябков сообщил, что подготовка разговора Путина и Байдена не ведется Политика, 10:48
Знания под санкциями: бизнес-школам пора сделать разворот на Восток Pro, 10:47
Политика ,  
0 

Экс-депутата Госдумы приговорили к колонии за нападение на полицейского

Экс-депутату Госдумы Бурнашову дали 2,5 года колонии за нападение на полицейского
Депутата-единоросса в прошлом году остановили сотрудники ГИБДД, но он отказался пройти медосвидетельствование и вступил с ними в конфликт. После того как он лишился мандата, на него завели уголовное дело
Алексей Бурнашов
Алексей Бурнашов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов приговорен к 2,5 года колонии общего режима за нападение на полицейского, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Бурнашов был депутатом Госдумы VII созыва, входил во фракцию «Единой России». Однако на перевыборы осенью 2021 года он не пошел.

В 2021 году депутата остановили сотрудники ДПС и предложили пройти алкотест. Он отказался и набросился на полицейского. Позже в интернете распространилось видео, на котором депутат, уже в наручниках, оскорбляет патрульных.

Video

Через месяц Бурнашов опубликовал пост в соцсетях, в котором принес извинения сотрудникам ГИБДД и свидетелям конфликта. Он пояснил, что поддался «воле эмоций», и назвал свое поведение недопустимым. 

В октябре 2021 года Следственный комитет возбудил в отношении Бурнашова уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

С последним словом Бурнашов выступил 11 мая, отрывки из его выступления цитировал РБК-Пермь. «Моя карьера как политика, а также социальный статус уже уничтожены... Я бы мог привести много людей в свою защиту, которые могли рассказать о поступках, сделанных для Пермского края и России в целом. Но я просто не стал тратить на это силы. Прошу дать мне второй шанс, чтобы я продолжил заниматься помощью людям и делами, направленными на развитие спорта в регионе и не только», — говорил экс-депутат. Он просил суд назначить ему меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как работает система принятия решений на основе эмоций участников рынка
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Любовь Порываева Любовь Порываева
депутат драка Госдума Единая Россия суд приговор
Материалы по теме
Против экс-депутата Бурнашова завели дело о нападении на полицейского
Общество
Суд арестовал экс-депутата и владельца Аксонбанка по обвинению в растрате
Финансы
Profil и ORF узнали о заморозке недвижимости депутата Госдумы в Австрии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter