Экс-депутата Госдумы приговорили к колонии за нападение на полицейского

Депутата-единоросса в прошлом году остановили сотрудники ГИБДД, но он отказался пройти медосвидетельствование и вступил с ними в конфликт. После того как он лишился мандата, на него завели уголовное дело

Алексей Бурнашов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов приговорен к 2,5 года колонии общего режима за нападение на полицейского, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Бурнашов был депутатом Госдумы VII созыва, входил во фракцию «Единой России». Однако на перевыборы осенью 2021 года он не пошел.

В 2021 году депутата остановили сотрудники ДПС и предложили пройти алкотест. Он отказался и набросился на полицейского. Позже в интернете распространилось видео, на котором депутат, уже в наручниках, оскорбляет патрульных.

Video

Через месяц Бурнашов опубликовал пост в соцсетях, в котором принес извинения сотрудникам ГИБДД и свидетелям конфликта. Он пояснил, что поддался «воле эмоций», и назвал свое поведение недопустимым.

В октябре 2021 года Следственный комитет возбудил в отношении Бурнашова уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

С последним словом Бурнашов выступил 11 мая, отрывки из его выступления цитировал РБК-Пермь. «Моя карьера как политика, а также социальный статус уже уничтожены... Я бы мог привести много людей в свою защиту, которые могли рассказать о поступках, сделанных для Пермского края и России в целом. Но я просто не стал тратить на это силы. Прошу дать мне второй шанс, чтобы я продолжил заниматься помощью людям и делами, направленными на развитие спорта в регионе и не только», — говорил экс-депутат. Он просил суд назначить ему меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы.