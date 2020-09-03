Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

Авторы доклада о сравнительном индексе качества элит в мире поставили Россию по этому показателю на уровень Ботсваны, ниже Казахстана и Индонезии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад (*pdf), в котором представлен разработанный ими Индекс качества элит (Elite Quality Index).

В релизе «Сколково» указывается, что элиты оценивались по четырем составляющим: экономическая власть,

экономическая ценность,

политическая власть,

политическая ценность. Как указывают авторы доклада, элиты высокого качества характеризуются моделью действий, при которой их деятельность генерирует дополнительные ценности для общества. Элиты низкого качества, напротив, присваивают создаваемые обществом ресурсы. Тем самым элиты низкого качества заметно тормозят развитие своих стран. Всего при оценке качества элит использовались 72 показателя, сгруппированные по названным выше группам. В их числе, к примеру те, которые описывают деловую активность, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы, общеэкономические показатели и так далее.

Всего исследователи отранжировали по качеству элит 32 страны. Лидером с показателем 68,5 баллов оказался Сингапур. Вслед за ним три строчки занимают европейские страны — Швейцария (64,9), Германия (64,2) и Великобритания (63,9). На пятой строчке — Соединенные Штаты (63,4).

Россия в рейтинге оказалась на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 баллов. Ровно столько же составляет значение индекса для элит в Ботсване. Помимо стран Западной Европы, Скандинавии и США Россию в рейтинге обогнали Китай (12-я строчка), Польша (13-я строчка), Казахстан (19) и Индонезия (20) и Мексика (21).