Свадьба 11-летнего мальчика в Египте вызвала скандал

Свадьба 11-летнего мальчика и 9-летней девочки в деревне близ египетского города Эль-Мансура вызвала скандал в стране. Видео церемонии было выложено в интернет, пользователи Сети уже оставили к нему множество гневных комментариев.

Дело в том, что по египетским законам вступать в брак можно только с 18 лет. Впрочем, родители юных молодоженов не понимают, что плохого в этой ситуации, и активно общаются с представителями местных СМИ.

На ролике видно, как мальчик в смокинге и его невеста в свадебном платье танцуют в окружении родственников и гостей. Известно, что юные возлюбленные связали себя узами брака в конце августа.

Напомним, в марте этого года в ЮАР восьмилетний мальчик женился на 61-летней матери пятерых детей. Ребенок решился на такой шаг потому, что об этом во сне его попросил покойный дедушка. Родители мальчика пошли навстречу его желаниям, оперативно организовав свадьбу.