Ведьмы спасут Румынию от засухи

Румынские ведьмы очень сильно обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране. Они считают, что на Румынию было наложено проклятие, которое надо снять, и тогда наступит светлое будущее...

В Румынском городе Иаси прошел национальный конгресс ведьм, в котором приняли активное участие тридцать самых знаменитых колдуний страны. Эти специфические дамы пришли к выводу, что все беды происходят оттого, что на страну наложено проклятие. Поэтому Румыния хронически не может выйти из экономического кризиса, а политическая ситуация вообще оставляет желать лучшего. Более того, летом случилась ужасная засуха, которая погубила урожай и нанесла большой материальный ущерб. С политиками и правительством ведьмы бороться пока не собираются, а вот засуха как раз по их части. Дамы устроили классический шабаш с соблюдением всех ритуалов, с той только разницей, что цель у них на этот раз благая – помочь Румынии и вызвать долгожданный дождь. Ведьмы решили, что они будут проводить ежегодные конгрессы, а также организовывать экстренные совещания, в случае, если страна будет нуждаться в помощи сверхъестественных сил.

Следующим после засухи вопросом на повестке дня у ведьм стоит визовый режим Румынии. Колдуньи недовольны строгим визовым режимом, который не дает возможности полноценного международного общения с ведьмами из других стран.

Ananova