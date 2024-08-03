В Мытищах завели дело против рехаба, где незаконно удерживали пациентов

СК возбудил дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра «Вектор жизни» в Мытищах, обвинения предъявили двум работникам. Оттуда освободили 30 человек, владельца отпустили под подписку о невыезде, пишет Shot

Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковных Мытищах в реабилитационном центре «Вектор жизни» незаконно удерживали пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в период с мая 2023 года по август 2024 года двое сотрудников рехаба незаконно удерживали пациентов, «применяли к потерпевшим физическую силу, а также лишали их продуктов питания».

Один из пациентов этого центра обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц в отношении двух и более человек). Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.





На момент публикации сайт клиники «Вектор жизни» не работал. Его копия осталась в кэше Google, там указана средняя стоимость курса реабилитации — 39 тыс. руб.

Как уточняет телеграм-канал Shot, из рехаба освободили около 30 человек, в том числе 13-летнюю девочку. Владелец «Вектора жизни» был задержан, но позднее его отпустили под подписку о невыезде, отмечает Shot. Сейчас обвинения предъявлены двум работникам заведения.