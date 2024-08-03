 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Мытищах завели дело против рехаба, где незаконно удерживали пациентов

СК возбудил дело о незаконном лишении свободы пациентов рехаба в Мытищах
СК возбудил дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра «Вектор жизни» в Мытищах, обвинения предъявили двум работникам. Оттуда освободили 30 человек, владельца отпустили под подписку о невыезде, пишет Shot
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковных Мытищах в реабилитационном центре «Вектор жизни» незаконно удерживали пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в период с мая 2023 года по август 2024 года двое сотрудников рехаба незаконно удерживали пациентов, «применяли к потерпевшим физическую силу, а также лишали их продуктов питания».

Один из пациентов этого центра обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц в отношении двух и более человек). Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали двое граждан Таджикистана
Общество
Фото:СК России

На момент публикации сайт клиники «Вектор жизни» не работал. Его копия осталась в кэше Google, там указана средняя стоимость курса реабилитации — 39 тыс. руб.

Как уточняет телеграм-канал Shot, из рехаба освободили около 30 человек, в том числе 13-летнюю девочку. Владелец «Вектора жизни» был задержан, но позднее его отпустили под подписку о невыезде, отмечает Shot. Сейчас обвинения предъявлены двум работникам заведения.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Московская область Мытищи Следственный комитет пациент уголовное дело
Материалы по теме
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали двое граждан Таджикистана
Общество
Заложников в Астрахани удерживали игрушечным пистолетом
Общество
Полицейские в Ингушетии сутки незаконно удерживали мать с младенцем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-главе Хабаровского края ФургалуПолитика, 22:20
Украина завоевала первое золото Олимпиады в ПарижеСпорт, 22:11
СК проверит данные об избиении полицией участника боев на УкраинеОбщество, 22:08
На Кубани ликвидировали аварию, оставившую без воды 50 тыс. человекОбщество, 21:55
Провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль ОлимпиадыСпорт, 21:55
В Мытищах завели дело против рехаба, где незаконно удерживали пациентовОбщество, 21:52
Гладков сообщил о громких звуках в Белгороде и области из-за работы ПВОПолитика, 21:48
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Спортсмен снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился шансов на медальСпорт, 21:27
Россиянка Дудакова впервые проиграла в карьере в UFCСпорт, 21:21
В результате атак ВСУ три жителя Белгородской области получили раненияПолитика, 21:13
В Британии начнутся клинические испытания мозгового имплантата из графенаТехнологии и медиа, 21:13
Первая медаль Казахстана в гимнастике. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:01
SpaceX перенесла пуск ракеты с грузовым кораблем Cygnus из-за непогодыТехнологии и медиа, 20:58
Казахстанский гимнаст обошел американца и взял серебро Олимпиады на конеСпорт, 20:57