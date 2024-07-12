 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали двое граждан Таджикистана

В Уфе задержаны два гражданина Таджикистана, которые удерживали и истязали 16 детей в арендованных квартирах, сообщил СК. Речь идет о религиозной школе, куда родители отправляли учиться сыновей, пишет Mash
Фото: СК России
Фото: СК России

СК задержал двух граждан Таджикистана, удерживавших в арендованной квартире в Уфе 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет на протяжении длительного времени. Об этом сообщается на сайте следственного управления по Башкирии.

Часть несовершеннолетних — граждане Таджикистана. В квартире к ним применяли «незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев», сообщили следователи. За помощью обратился один из сбежавших подростков. Следователи ищут родителей несовершеннолетних, которые пока находятся в социальных учреждениях.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 117 УК (истязание), ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальное наказание только по статье об истязании предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Телеграм-канал Mash пишет, что речь идет об исламской религиозной школе — медресе, куда со всей России родители отправляли учиться сыновей. По его данным, детей возили по арендованным квартирам, чтобы соседи не жаловались на крики — внутри учеников подвергали физическим наказаниям и клеймили. Так, одному четырехлетнему мальчику выжгли лицо. Среди учеников также были двое детей мучителей, пишет Mash.

В Уфе оштрафовали школу на ₽50 тыс. из-за избиения учащегося сверстниками
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости
В феврале 2023 года силовики обнаружили похожую тюрьму для мальчиков в Уфе, пишет Mash. Ее сделал религиозный фанатик под мечетью Мадина. В тюрьме находились 12 детей, их также избивали и сутками держали в комнате без кроватей. Один ребенок смог оттуда сбежать и сообщить о произошедшем полиции. Наставника арестовали, а детей отправили в приюты.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Башкирия Уфа Дети Таджикистан заложники Россия истязание
Материалы по теме
В Уфе оштрафовали школу на ₽50 тыс. из-за избиения учащегося сверстниками
Общество
В Уфе подростка осудили по «взрослой» уголовной статье за наркотики
Общество
В Думе предложили ужесточить наказания за вовлечение детей в преступления
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
Паслер назвал бездельниками чиновников в Орске из-за «потерянных» домов Политика, 14:41
Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины Политика, 14:38
Яровая предложила ужесточить миграционные законы в России Политика, 14:34
На Украине решили лишить госнаград экс-игрока сборной за работу в России Спорт, 14:31
Песков ответил на вопрос о послании Путина Трампу Политика, 14:27
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 14:22
Песков назвал очень опасными планы разрешить удары ракетами вглубь России Политика, 14:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Германии распродали почти все конфискованные биткоины Крипто, 14:16
Песков назвал главное препятствие для вступления Турции в ШОС Политика, 14:08
Кремль назвал фейком статью CNN о плане убийства главы Rheinmetall Политика, 13:51
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили на продажу особняк в Беверли-Хиллз Недвижимость, 13:45
Кремль счел абсолютно недопустимыми высказывания Байдена о Путине Политика, 13:44
Британский академик призвал направить индийских миротворцев на Украину Политика, 13:31
Ричард Саква — РБК: «Европа будет разрушена, если эскалация продолжится» Политика, 13:29