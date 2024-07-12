В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали двое граждан Таджикистана
СК задержал двух граждан Таджикистана, удерживавших в арендованной квартире в Уфе 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет на протяжении длительного времени. Об этом сообщается на сайте следственного управления по Башкирии.
Часть несовершеннолетних — граждане Таджикистана. В квартире к ним применяли «незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев», сообщили следователи. За помощью обратился один из сбежавших подростков. Следователи ищут родителей несовершеннолетних, которые пока находятся в социальных учреждениях.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 117 УК (истязание), ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальное наказание только по статье об истязании предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Телеграм-канал Mash пишет, что речь идет об исламской религиозной школе — медресе, куда со всей России родители отправляли учиться сыновей. По его данным, детей возили по арендованным квартирам, чтобы соседи не жаловались на крики — внутри учеников подвергали физическим наказаниям и клеймили. Так, одному четырехлетнему мальчику выжгли лицо. Среди учеников также были двое детей мучителей, пишет Mash.
Mash. Ее сделал религиозный фанатик под мечетью Мадина. В тюрьме находились 12 детей, их также избивали и сутками держали в комнате без кроватей. Один ребенок смог оттуда сбежать и сообщить о произошедшем полиции. Наставника арестовали, а детей отправили в приюты.