В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали двое граждан Таджикистана

В Уфе задержаны два гражданина Таджикистана, которые удерживали и истязали 16 детей в арендованных квартирах, сообщил СК. Речь идет о религиозной школе, куда родители отправляли учиться сыновей, пишет Mash

Фото: СК России

СК задержал двух граждан Таджикистана, удерживавших в арендованной квартире в Уфе 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет на протяжении длительного времени. Об этом сообщается на сайте следственного управления по Башкирии.

Часть несовершеннолетних — граждане Таджикистана. В квартире к ним применяли «незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев», сообщили следователи. За помощью обратился один из сбежавших подростков. Следователи ищут родителей несовершеннолетних, которые пока находятся в социальных учреждениях.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 117 УК (истязание), ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальное наказание только по статье об истязании предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Телеграм-канал Mash пишет, что речь идет об исламской религиозной школе — медресе, куда со всей России родители отправляли учиться сыновей. По его данным, детей возили по арендованным квартирам, чтобы соседи не жаловались на крики — внутри учеников подвергали физическим наказаниям и клеймили. Так, одному четырехлетнему мальчику выжгли лицо. Среди учеников также были двое детей мучителей, пишет Mash.